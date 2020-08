Jóvenes motociclistas provocan el mayor porcentaje de accidentes en Entre Ríos

Luchemos por la Vida es una organización no gubernamental sin fines de lucro, de bien público, cuyo propósito es prevenir los accidentes de tránsito en nuestro país. Esta ONG realiza campañas de prevención de accidentes desde la década del 90.Entre sus pilares, la ONG busca la concientización para la prevención de siniestros viales, como así también que se apliquen normativas que regulen las conductas humanas."En el 2019 fallecieron más de 6.600 personas por accidentes de tránsito, es la principal causa de muerte de la juventud", señaló un docente y capacitador de Luchemos por la Vida, Mario Funes, aSobre esta estadística, el docente, contó que "en más de la mitad de los accidentes de tránsito está presente el alcohol, nos falta el comportamiento social que nos asegure que no se produzcan estos siniestros"."El transito es un sistema colectivo, por lo que cada conductor hace afecta al resto de la comunidad, no a uno solo", refirió.En relación a las cifras de nuestra provincia, Funes indicó que, "constatamos que en Entre Ríos, las franjas etarias jóvenes son las que están más expuestas a los accidentes de tránsito y muchos son de motos. En junio se produjo una ola de choques"."En estos últimos tiempos tuvieron estos flagelos que fueron alarmantes. En este momento donde hay reducciones de tránsito vehicular, los accidentes no han bajado en la misma proporción a la disminución de la circulación", sostuvo."Los accidentes de tránsito también son una pandemia, porque en el mundo por año fallecen alrededor de 1.200.000 personas por siniestros viales", declaró.Además, señaló que el Estado debe tener un rol importante a través de la educación y concientización vial y asegurar el estado de rutas y autopistas."El uso del casco en caso de accidentes, reduce un 73% la muerte en los motociclistas, estas cuestiones deben ser trabajadas por la sociedad", declaró Funes.Al finalizar dijo que "una manera de aplaudir a los médicos es exacerbar los cuidados a la hora de conducir".