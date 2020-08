"¿Por qué a mí?": La historia del joven que tiene un agresivo cáncer en la cara

Flechazo. En plena cuarentena apareció Natalia

"¿Por qué a mí?", se preguntaba muchas veces Sebastián D'Amico (24). "Porque la vida es así, no sé. Era yo u otro, o yo y otro", respondía el joven queque impacta.La vida de Sebastián era como la de cualquier pibe de 18 que estaba por terminar el colegio: iba a bailar, a jugar al fútbol, es fana de River y soñaba con el periodismo y la locución."Pensaba que era un granito de grasa, o algo así. Nunca pensé que se transformaría en esto". "Esto" esy fue cuando recién le hicieron una biopsia cuyo resultado estuvo un viernes de enero. "Un cáncer maligno" fue lo que escuchó Sebastián de boca del médico, cuando estaba acompañado de su mamá. "Yo me levanté del consultorio, no quería seguir estando allí. Me fui a casa, me dormí una siesta y a la noche me fui con mis amigos a bailar a Believe", un boliche de Moreno donde vive.Siempre tuvo una actitud positiva a pesar de los lacerantes dolores., grafica sin anestesia este muchacho que empezó a someterse a todo tipo de tratamientos (rayos, quimioterapia), medicamentos y llegó a tomar morfina para intentar el alivio."Le ponía toda la energía, me rapaba para darme fuerzas cada vez que empezaba una nueva etapa y. Igual estaba molido, no daba más, a veces el dolor aflojaba un poco y el bulto remitía, pero después volvía a crecer todavía más grande".Lógicamente, luego de tamaño esfuerzo, el ánimo se desplomaba y traía consecuencias. "Me aislaba, me encerraba en mi pieza, una vez no salí de mi casa durante cinco meses, tenía una tremenda angustia que derivó en ataque de pánico... Tuve muchos bajones, pero ése fue el más duro, imaginate verte así. Encima la gente que habla de más sin saber,El "¿por qué a mí?", golpeteaba en su cabeza, hasta que se ayudó a tener alguna alegría. "Yo quería tener una vida un poco más normal y a veces no le daba bola a los médicos, que te piden y te piden más esfuerzo de la cuenta. Empecé a salir con mis amigos, me iba a jugar al fútbol, sí, me cuidaba eh, pero terminaba los partiditos agotado y feliz. Entendía que la felicidad estaba ahí, en estar con los pibes, en ir a ver a mi River amado".De a poco Sebastián se fue animando a animarse, tan sólo a vivir y no perderse de nada que estuviera a su alcance. Su situación era delicada, "pero entendía que el aspecto anímico, la cuestión psicológica era fundamental".Su pujanza, tesón y popularidad lo llevaron a cumplir un sueño:. "Hablé con el Muñeco, lo tuve para mí solito, un tipazo, charlamos de todo, me miraba con normalidad, no con pena. Le pude dar una abrazo y me abrazó de verdad, no de compromiso, me deseó que me recuperara pronto y después me presentó a Armani y Juanfer Quintero?. Esa noche en casa me dije que la vida era maravillosa, que sabía que mi panorama estaba jodido peroLe extrajeron el bulto y le pusieron piel de otras partes del cuerpo para cubrir la zona facial. "Pero en ambos casos. Me volví a hacer una resonancia y el bulto, ahora, estaba debajo del oído, lo que la situación se complicaba más. A todo esto yo no tenía obra social por cual los tiempos se extendían meses, lo que me jugaba en contra".Cuando estaba todo listo para la tercera operación, en 2019 en el Pirovano, ahí el mundo se le volvió a venir abajo. "Viajé desde Moreno a Nuñez y yo estaba muy mentalizado, me decía que la tercera sería la vencida y volvería a tener una vida como la de cualquier pibe... Llego al hospital y los cirujanos me dicen: 'No te vamos a operar, tu situación es muy delicada y están comprometidos tu cuello y tu cabeza'. El jefe de cirugía plástica del Pirovano me dijo eso y me cerró la puerta en la cara. Quedé en Pampa y la vía".Pasó el tiempo, siguieron los tratamientos, los analgésicos "que hoy alivian el dolor, pero la molestia no se va nunca". Hasta que surtió efecto uno de los videos en los que Sebastián imploraba por algún hospital y un equipo quirúrgico que se animara a operarlo. Ese video de Instagram llegó a oídos del doctor Eduardo Sosa, cirujano argentino que en se encontraba en Italia. "Hicimos un vivo en las redes sociales y me dijo que no me hiciera problema por el dinero. Él fue el intermediario para derivarme a un equipo de especialistas del Hospital Santojanni, que confirmó la realización de la operación".La prolongada cuarentena, paradójicamente, fue una bendición para Sebastián, quizás el período más trascendente de su vida. "Lo que parecía que sería un martirio por el parate general, de un momento a otro cambió el panorama. Por un lado apareció este médico, Sosa, que me cayó del cielo y me brindó toda la contención que no había tenido. Por otra parte, la obra social IOMA, que ahora tengo por mi trabajo -en el municipio de Moreno- acaba de autorizar la orden para hacerse cargo de la prótesis que tendrán que colocarme en la operación. Y cuando menos lo esperaba irrumpió el amor de mi vida"."Te desearía todas las fuerzas pero las tenés todas. Sos un bombón", le escribió Natalia Belmonte (26) a Sebastián una madrugada de abril. "¿Bombón? ¿De verdad lo decís?", devolvió él incrédulo.Así fue el preludio de un intenso ida y vuelta que empezó a las tres de la mañana... y terminó con una cita. Se vieron y fue un flechazo. "Él bajo del auto de su mamá, me miró, sonrió y yo fui y lo abracé... Un abrazo que fue eterno en plena calle", ilustra la propia Natalia.La joven recuerda que "la primera vez que vi sus fotos y videos sentí curiosidad y miedo a la vez. Empecé a ver y leer todo lo que decía y me sorprendió cómo se tomaba la vida, con humor negro y una fortaleza admirable, hasta se burlaba de su enfermedad. Y me propuse conocerlo, ayudarlo en lo que pudiera, y cuando lo vi por primera vez creo que no nos separamos más. Le dije que se quedara en mi casa y hoy hace dos meses que convivimos".Enamorada, Natalia dice que encontró en Sebastián "lo que no me había pasado en relaciones anteriores. Hoy creo que es la persona con la que quiero estar y se lo expliqué a mi familia, que me apoya. Confieso que a mi papá le llevó su tiempo entenderlo porque, además, fue todo muy rápido. Pero mi entorno me acompaña y yo disfruto estar a su lado, haciendo la cuarentena juntos".Natalia le inyecta una pócima que surte un efecto anímico que Sebastián nunca tuvo. "La llegada de ella a mi vida fue tan oportuna como inesperada. Es una locura hermosa, un cuento de hadas del que no me quiero bajar... Ojalá que sea el comienzo de una larga relación. Los que padecemos cáncer sabemos que los estímulos son imprescindibles para no bajar los brazos. ¿Si alguna vez pensé en algo trágico? No, negrito, para nada. Podría haber pasado, pero yo nací para pelearla y si caigo, caeré de pie".. "Dependo del equipo de médicos y cirujanos, pero estoy ansioso porque llegue el día. Necesito pensar en la recuperación y fantaseo con el día después: volver a ser un pibe con una vida normal".