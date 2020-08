En apenas 20 días, se quintuplicaron los casos en la ciudad de Santa Fe

Se quintuplicó

Circulación comunitaria

¿Qué pasó en el medio?

En el sur

El 6 de agosto, el total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia (sin contar recuperados ni pacientes activos) en el Gran Santa Fe era de 60 casos. En la discriminación por localidad, ese día se reportaban en esta capital 47 casos; en Santo Tomé, 6; en Monte Vera, 4; y en Recreo 1, al igual que en San José del Rincón y Sauce Viejo. Arroyo Leyes no tenía confirmados. Con un corte de tan sólo 20 días (a este miércoles 26), ese número total (60) "explotó" en 8 veces más. Hoy, en estas localidades del área de influencia, el total de casos es de 486 casos totales: eso representa en términos porcentuales un 710%.A este miércoles 26, la distribución por casos acumulados en cada uno de estos distritos -informados por el Ministerio de Salud de la provincia- es la siguiente: Santa Fe ciudad, 258 pacientes que fueron confirmados con Covid-19; Santo Tomé, 94; Monte Vera, 93; Recreo, 20; San José del Rincón, 6; Sauce Viejo, 11, y Arroyo Leyes, 4. Esto es lo que arroja 486 personas que portaron el virus Sars-Cov-2 (coronavirus) y se enfermaron de Covid-19 (la cartera sanitaria no discrimina por localidad las recuperadas y las activas, es decir, las que aún cursan la enfermedad).Otro dato que enciende las alertas: sólo en la ciudad de Santa Fe, ese número de crecimiento de casos en los últimos 20 días (de 47 casos a 258 casos) fue de un 548%: se quintuplicó la cantidad de contagiados. Cabe aclarar que no se cuentan en esta nota los datos del reporte epidemiológico de este jueves 27.El dato de multiplicación de infectados en ocho veces muestra la contundente foto del avance de la pandemia en esta región de la bota santafesina (que puede cambiar, dependiendo de cómo se comporte el virus), no sólo en el sur donde está el foco crítico, con Rosario y el Gran Rosario, Venado Tuerto, Casilda y San Lorenzo como zonas definidas con circulación comunitaria por la cartera sanitaria nacional. Si se toman los totales de confirmados de toda la provincia de hace 20 días y se los compara con los informados este miércoles 26, el aumento fue de un 324%: más del triple de casos.El brote en Monte Vera y la zona aledaña -Ángel Gallardo y El Chaquito-, con un plan Detectar que marchó urgente (ante la replicación diaria de infectados); luego, la declaración de retorno a Fase 1 de esa localidad, y una suerte de "bloqueo" con cuarentena sanitaria (el 15 de agosto); y la declaración de circulación comunitaria en la vecina Paraná, a tan sólo 20 kilómetros de esta capital el 9 de agosto, entre otros episodios.En la ciudad, que estuvo 70 días sin casos, empezaron -a la par del ascenso de la curva provincial- a filtrarse personas portadoras del virus. Y por cada caso confirmado, entre 7 y 17 quedan aisladas preventivamente, a la espera de la manifestación de síntomas asociados a Covid-19. Si aparecen esa sintomatología, se ordena un hisopado PCR. Muchas de esas personas pasaron a ser, luego, casos confirmados. Otras, casos descartados.El 6 de agosto, la ciudad de Rosario registraba 834 casos acumulados. Con el corte a este miércoles 26, 2.675 casos. En el lapso de los últimos 20 días, el aumento en el número de contagiados fue del 320,74%. Otra de la ciudades con circulación comunitaria es San Lorenzo, quien hace 20 días tenía 75 casos acumulados: a este miércoles, acumulaba 468 (el incremento de los contagiados fue del 624%). Y Casilda, otra localidad con circulación comunitaria, tenía el 6 del corriente 177; a este miércoles reportaba 473: casi tres veces más de confirmados (un 267,23%).