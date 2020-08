El Buey Solo estrena "Ando Cantando", la tercera serie del año

La serie

Las dificultades de producir en Entre Ríos y la necesidad de una ley

Después del estreno de La Persuasión en TV Pública y disponible en la plataforma Contar, y de la reprogramación de Artesanos también en ambas, este viernes 28 de agosto se estrena Ando Cantando. La serie, grabada en Colón, cuenta con un gran elenco. Se trata de una nueva producción de El Buey Solo, que hace 17 años genera contenidos para el país y el exterior.Ando cantando es una historia de adolescentes. Lo que más le gusta en la vida a Ana y Lucho es cantar con su banda. Y están muy cerca de subir por primera vez a un escenario en el festival de fin de año de su escuela. Pero los miedos de Ana y la aparición de Delfina, la chica más popular del curso, pondrán en peligro el debut. Ana deberá vencer sus miedos. Solo así sucederán las cosas emocionantes con las que sueña.Ando Cantando refleja esa etapa de transición donde no se es niño ni adulto, y que está llena de búsquedas y contradicciones: a Ana le gusta cantar pero no se anima, a Julia le gusta Andrés pero no se lo dice, Lucho escribe canciones pero no las termina, Delfina necesita ser el centro de atención y Moreno gusta de Ana, pero también de Delfina.Con todos estos conflictos, estos seis amigos atraviesan su adolescencia en una ciudad del interior del país, donde subir a la bici para ir a una fogata en el río con amigos es la regla y no la excepción.El elenco está integrado por Juliana Gallipoliti (finalista de La Voz Argentina 2018 en el Team Tini y ganadora de La Canción Argentina 2019), Antonella Carabelli (Olivia en Go! Vive a tu manera), Sol Premat (Titu, un sueño en Colores, Locos por la Basura, Serie Todo para mí ? INCAA), Julian Cerati (O11CE, Noobees Nickelodeon y Chichipatos Netflix), Oscar Villalba (Up La Fórmula de la felicidad, 8 Miradas, La Espera) y Nicolás Di Pace (Heidi, Bienvenida a casa de Nickelodeon y Quererte bien de Fundación Huésped).La serie -ganadora del Concurso de Ficciones Juveniles y financiada por Contenidos Públicos Sociedad del Estado-, es producida por Germán Berger y dirigida por Guillermo Berger desde El Buey Solo Contenidos. El guión es de Lucía Möller.La necesidad de una ley de fomento audiovisual es la primera respuesta que surge al hablar con Guillermo Berger sobre cómo es producir en Entre Ríos: "Hace tres años que se empezó a hablar de una ley de cine que regule y promueva la producción audiovisual. Incluso el Gobernador Bordet manifestó en la primera edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos que deseaba que esa ley de sancione. Hoy, en contexto de pandemia y con un futuro incierto, el sector necesita más que nunca una ley y todo está dado para que suceda. Las tres asociaciones de realizadores, directores y productores de la Provincia han consensuado un proyecto de Ley que fue remitido al Poder Ejecutivo y el Legislativo. Creemos que si todos los involucrados están de acuerdo, la Ley debería ser una realidad muy pronto. Si voluntad del Estado Provincial es impulsarla y sancionarla, todas las condiciones estarían dadas". Por otro lado destacó que para entender la relevancia del cine y los contenidos filmados en la provincia, este año -además de las realizaciones de El Buey que se están exportando-, cuatro directores entrerrianos estarán con sus películas en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Ellos son Maximiliano Schonfeld, Celina Murga, Iván Fund y Eduardo Crespo. Guillermo remarca: "Cuatro películas de una misma provincia. Eso no pasa en todos los territorios".Web de la productora: www.elbueysolo.com IG: el.buey.solo