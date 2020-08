Lanzan convocatoria para adoptar a un chico de 14 años: incluye a Entre Ríos

Cómo postularse como adoptante

La Justicia rosarina y los gobiernos nacional y provincial lanzaron una convocatoria pública para encontrarle una familia a un adolescente de 14 años. Ya sea en la propia Rosario o en alguna otra parte de Santa Fe, o incluso Córdoba, Entre Ríos o Buenos Aires. El llamado es para personas, pareja. o familias, capaces de abrirle la puerta de su casa a un joven que necesita un hogar. Y amor.En rigor, este es el cuarto intento por encontrarle una familia a este muchacho. Según contó a Rosario3 la jueza del Tribunal Colegiado de Familia a cargo del caso, Paula Mangani, ya se habían hecho dos búsquedas a nivel provincial y una tercera a nivel nacional.Ahora se decidió lanzar una convocatoria pública que, sorpresivamente, en menos de 24 horas ya cosechó mucho interés. Hay tiempo para anotarse hasta el jueves 24 de septiembre, aunque no descartan cerrar el llamado antes si son muchas las postulaciones.La convocatoria está circunscripta a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, dentro de la región de la que es el propio joven y donde se cree que tiene mejores chances de continuar con su proyecto deportivo.Apasionado del fútbol, Mangani señaló que es muy importante que el o los interesados puedan acompañar al muchacho no sólo en los cambios propios de la adolescencia sino apoyar su plan de vida, estrechamente ligado al deporte. Y aclaró que no hay ningún tipo de de restricción o condicionamiento en cuanto a los postulantes: pueden ser personas solas, parejas o familias."Creo que hay que repensar un paradigma mal interpretado de la adopción. No es un derecho de los adultos a formar una familia, sino de los niñas, niñas y adolescentes a tener una", ponderó.La convocatoria fue emitida bajo el número de referencia 2582020. Y esto es importante porque quienes estén dispuestos a adoptar al adolescente, deben enviar sus datos personales y contacto en un mail a registrosrosario@santafe.gov.ar , indicando en el asunto ese número.Para más información,