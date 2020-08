Día de la Radio: Rolo Martinelli contó por qué no usa redes sociales

A 100 años de la primera transmisión de radio, las cotidianidades de este medio han ido cambiando, cada vez son más los oyentes que interactúan en los programas a través de diversas redes sociales, donde participan de sorteos, concursos, y juegos.Además, las redes sociales en la actualidad se han convertido en una pieza fundamental para que muchas personalidades muestren, a través de fotos o videos, aspectos de la vida cotidiana., y con un programa de radio en FM Litoral, contó el motivo que lo llevó a no crearse redes sociales.. Las personas muestran la cara linda de la vida, y no me interesa tanto eso", reflexionó.De todos modos "es una opción que no descarto, no tengo nada en contra de las redes, muchos amigos y colegas me piden que me cree usuarios, pero por el momento no lo prefiero".Además, en el aniversario de la radio, el comunicador contó sobre y experiencia en medios y señaló que "trabajo desde 1998 en radio, comencé cuando cursaba el último año de la secundaria"."La radio tiene un manejo de tiempos diferentes, es algo más distendido, hay mucha imaginación por parte del oyente y eso algo que me gusta mucho".De igual modo, confesó que "me gusta más la tele que la radio, sería un 51% a 49%. Hace mucho que realizó esta tarea, la llegada que tiene la televisión es inigualable".