La emoción de un pequeño gran luchador que venció al cáncer: "Mamá, soy libre"

El pequeño Santiago logró recuperarse de leucemia linfoblástica aguda tras luchar durante dos años contra la enfermedad. El nene de cuatro años realizó su última quimioterapia, y con un cartel en mano compartió su felicidad.



"Mamá me canso. Cuándo va a ser el día que termine todo esto", le preguntaba Santiago a su madre cada vez que tenían que ir al hospital, a donde llegaban a las 07:00 y se quedaban hasta horas del mediodía, y en algunas ocasiones sin comer.



Adriana Flores reveló que cuando la doctora les contó que abandonarán la quimio y los medicamente, su hijo le dijo: "Mamá, soy libre. Ya no voy a tomar ningún remedio feo."



Adriana, en diálogo con radio La Dos de Corrientes, dijo sentir "un alivio total y felicidad al saber que no van a tener que lidiar más con la quimioterapia" y que "no va a sufrir más con las punción lumbar, con lo doloroso que es".



La mujer también expresó su felicidad a través de las redes sociales. "¡Sos libre mi amor! Hoy cerramos la etapa más triste de nuestra vida y decimos en el nombre de Jesús: cáncer nunca más", escribió.



A su vez, agradeció al sector de oncología del hospital pediátrico Juan Pablo II, como así también al Ministerio de Salud de Corrientes. "Si no fuese por ellos, mi hijo no se hubiese curado", relató y agregó que "en ningún tuvimos que comprar algo".