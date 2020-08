La Justicia declaró abstracto el reclamo para abrir comercios en Gualeguaychú

Sociedad Comerciantes de Gualeguaychú presentaron habeas corpus para reabrir las puertas

Política El gobierno nacional declaró en aislamiento a todo el departamento Gualeguaychú

El Juzgado Federal de Gualeguaychú resolvió declarar "abstracto" el planteo efectuado por el presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial, Adolfo Solari, por lo que los comercios deberán permanecer cerrados o quedarán expuestos a las sanciones previstas por el DNU presidencial de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).En la resolución, el Juez Viri aclara que "si bien no se ha rechazado el habeas corpus, el haberse declarado abstracto podría asimilarse a ello".Por ello, el Juez argumenta que "más allá de todas las constancias documentales y oficios recibidos en el sumario, lo cierto es que debe tenerse en cuenta lo decido hace poco más de una hora por el Sr. Presidente de la Nación".En los fundamentos del fallo, se da cuenta de los testimonios que brindaron Solari y Piaggio, y se deja de manifiesto que ante el pedido del Juez a las autoridades provinciales sobre si existía una norma que reglamentaba el ASPO en la ciudad, la respuesta fue que "el Sr. Gobernador de esta provincia puso en conocimiento que no existe norma vigente que haya incluido a Gualeguaychú en ASPO".Además, el Juez dejó manifiesto que "se compulsó el Boletín Oficial desde el 22 de agosto hasta las 19.25 del día de la fecha (miércoles)" y allí "no se había publicado alguna normativa que hubiera incluído a Gualeguaychú en el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio". (El Día)