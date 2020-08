Diseñan brazo articulado para facilitar comunicación de personas cuadripléjicas

Foto: Fue creado en la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Córdoba

El trabajo, elaborado en el Laboratorio de Prototipado Rápido de la carrera de Diseño Industrial, hizo foco en el caso particular de un paciente con diagnóstico de cuadriplejía espástica, enfermedad que afecta los cuatro miembros y el tronco, a menudo junto con los músculos que controlan la boca y la lengua.



El diseño fue encabezado por Matías Bordese y Pablo Ambrosino, quienes destacaron que la iniciativa "surgió de la necesidad de un paciente que se comunica a través de una Tablet, en la que escribe y desde donde sale la voz", para quien la silla es el medio de movilidad y el dispositivo electrónico, el medio de comunicación



"A partir de su necesidad buscamos la vinculación directa entre la Tablet y la silla para no estar atado a una superficie de apoyo y, si bien existían antecedentes, nosotros vinculamos el tipo de silla con el tipo de Tablet que utiliza porque hubo propuestas que no se adecuaban por la estabilidad, o por el espacio", señaló Ambrosino.



En el proceso de elaboración utilizaron maquetas funcionales con caños, piezas impresas en 3D y planchas de hierro, entre otros materiales de los que disponían en el taller.



"Después incorporamos material más noble y un proceso productivo más firme con tratamientos para obtener más rigidez, de las cuales algunas piezas son estándares y otras fabricadas en el taller", añadió.



Ambrosino destacó que se trató de una propuesta con "código abierto" ya que se subieron a una plataforma "con los planos técnicos y el desarrollo para que, si esa necesidad la tiene otra persona, pueda ser fabricada de manera gratuita en cualquier parte del mundo".



Télam.