Son 10 las provincias afectadas por incendios: Más de 120 mil hectáreas perdidas

Los incendios forestales en la Argentina ya afectan a diez provincias: Entre Ríos (que también extendió sus focos a la ciudad santafecina de Rosario), Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y La Rioja. En total, han arrasado hasta el momento unas 120.000 hectáreas.Brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, bomberos provinciales y de la Policía Federal Argentina, policías regionales, integrantes de la Fuerzas Armadas y de Prefectura Naval Argentina, dan apoyo con recursos humanos y logísticos a las instituciones de esas regiones que no dan abasto para detener el avance de las llamas. La sequías en las principales regiones productivas del país y el accionar devastador del fuego dejará pérdidas en millones de dólares que aún no fueron calculadas por las autoridades nacionales y provinciales. Hasta el momento en Córdoba y Buenos Aires fueron detenidas 10 personas por provocar alguno de esos focos.Elson las zonas más afectadas. En esta última provincia se declaró la emergencia por desastre agropecuario. Sucede que el fuego ya afectó 40.000 hectáreas. El 90% de los perjudicados son pequeños productores con menos de 100 animales.Enlos incendios afectan a las ciudades de Victoria, Diamante y Concepción del Uruguay (en estos dos últimos lugares la situación está "controlada"). Hacia los dos primeros departamentos el gobierno nacional, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), envió dos aviones hidrantes para colaborar con las tareas.En el norte de Córdoba el fuego se encuentra "incontrolable" y sigue camino hacia las zonas de Capilla del Monte y Cruz del Eje. Gran parte de los campos de la localidad de Ischilín ya fueron arrasados y solo allí afectó a más de 25.000 hectáreas. También hay incendios en el Valle de Punilla y Cosquín. Los incendios en esas localidades aún no fueron controlados, como sí ocurrió en el paraje denominado de Todos los Santos y en la localidad de Manfredi. Allí el fuego provocó la quema de rastrojo de maíz y sorgo. El gobernador Juan Schiaretti ya solicitó el auxilio del gobierno nacional que ya envió ayuda para sumarse a las dotaciones de bomberos de los cuarteles de Oliva, Oncativo, Pilar, Laguna Larga, Río Segundo y Manfredi, Totoral, Tulumba, Salsipuedes y La Granja que combaten las llamas con la asistencia de un avión hidrante provincial.En Villa Albertina también hay un foco "activo. Hasta allí se desplegaron tres aviones hidrantes. En esa localidad el fuego ya quemó 20 casas y otra fueron parcialmente afectadas. En Cosquín-Pan de Azúcar hasta el momento fueron evacuadas 100 personas y también se derivó un hidrante de la SNMF. Desde el Servicio Nacional del Manejo del Fuego fueron derivados a esa provincia cinco aviones, cuatro de ellos hidrantes y un observador.Enhay dos focos muy importantes, uno contenido y otro activo. Uno de ellos abarcó unas 40 hectáreas dentro del parque provincial San Cayetano que según las autoridades locales se ocurrieron "en un contexto de extrema sequía" por los focos ígneos, indicaron fuentes oficiales. Otro de los focos que al día de hoy aún permanece incontrolable son los focos desatados en una zona de esteros, donde las unidades de bomberos no pueden acceder.En diálogo con Infobae, el director de Operaciones de Defensa Civil de Corrientes, Orlando Bertoni, explicó que a las zonas afectadas fueron destinadas todas las dotaciones de bomberos disponibles y los brigadistas. En total unas 250 personas, de las localidades de Riachuelo, Capital, San Cayetano y de la policía provincial. El funcionario también detalló: "Del parque provincial se quemó la mitad, unas 40 hectáreas, la mayoría pastizales y palmares".Enlos incendios incontrolables aún continúan en el Delta del Paraná. Allí la cantidad de personal comprometido de la Administración de Parques Nacionales llega a 40 agentes que son los encargados del monitoreo, prevención y colaboración en tareas de manejo del fuego. El fuego afecta a las localidades de Zárate, a la altura de los kilómetros 12, 96 y 110 y a zonas del municipio de San Fernando.En, por el momento los dos focos ubicados en Realicó y Rancul se encuentran "controlados". En San Luis los incendios afectaron, sobre todo, a la localidad de Junín. Allí el fuego aún se encuentra "activo". Lo mismo sucede en estos momentos en la zona de Rivadavia en la provincia de Santiago del Estero. En Misiones en las ciudades de Apostoles y Candelaria, los focos están "contenidos".En la provincia delas zonas más afectadas son Capayán, lugar donde las llamas fueron contenidas y se utilizaron para el combate dos aviones hidrantes del SNMF, en en Ancasti, ciudad a la que también fueron derivados otros dos hidrantes. En La Rioja hay dos focos activos en las localidades de Peñaloza e Independencia.