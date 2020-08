Estudiantes de medicina piden retomar las prácticas para poder recibirse

La pandemia por el coronavirus obligó a una cuarentena estricta que comenzó en el mes de marzo. Esta situación afectó a los estudiantes avanzados de carreras de la salud que debieron suspender las prácticas, posponiendo de esta manera la posibilidad de recibirse y enfrentar la situación epidemiológica actual.



En representación del colectivo de estudiantes avanzados de carreras de la salud, y en particular de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral, Florencia Dalla Fontana, habló con el programa Mediodía de Noticias de Elonce TV y expuso esta problemática, con la esperanza de poder alzar la voz y tener una respuesta de las autoridades.



"Desde hace varios meses nos encontramos en calidad de autoconvocados porque nos atraviesa la misma problemática que es que, en el escenario de la pandemia, desde marzo de este año, a través de las disposiciones del gobierno nacional, tuvimos que abandonar las prácticas que veníamos realizando y que son el último tramo de nuestra carrera con el cual podríamos graduarnos y empezar a trabajar como profesionales de la salud", comenzó diciendo la joven.



Y explicó que son estudiantes de 6to año "y deberíamos estar cursando la práctica final obligatoria, que es la concurrencia a los efectores tanto públicos como privados que funcionan dentro del marco de la formación académica de las universidades".



Al no poder hacer estas prácticas "necesarias para nuestra formación, nos encontramos con el escenario de que, en la medida que esta incertidumbre y falta de respuestas no se resuelva, en el 2020 y 2021 no va a existir en ninguna de las universidades del país una cohorte de nuevos médicos egresados". Y agregó que estas prácticas deberían entenderse, en el marco de la pandemia, como un servicio esencial.



Dalla Fontana explicó que la modalidad de las prácticas varía según los programas de cada facultad, pero en general "se plantean como horas de práctica efectiva en los efectores de salud, sean de primer o tercer nivel. El problema principal es que, en este escenario, tanto las autoridades universitarias como provinciales y municipales nos dan como respuesta que la restricción viene impuesta por el marco normativo vigente a nivel nacional y al estar prohibidas las actividades educativas presenciales, las prácticas profesionales quedan incluidas".



Obviamente por una cuestión de calidad académica, estas prácticas no pueden ser reemplazadas por instancias virtuales. "Entendemos que al ser la asistencia médica una actividad esencial también debería serlo la práctica profesional", afirmó Dalla Fontana.



"Reclamamos que el Estado nacional revise la posibilidad de entender a las prácticas como una actividad esencial más y que se le dé la libertad a los estados municipales y provinciales en conjunto con las autoridades universitarias, poder articular, según la situación de cada lugar, protocolos que nos permitan retomar el cursado de las prácticas en cualquier espacio y alternativa que fuera necesaria", indicó finalmente la estudiante de medicina de la UNL. Elonce.com