La escuela en casa: "No hay una virtualidad sino un exceso de actividades"

La pandemia por el coronavirus obligó a la suspensión de las clases de forma presencial y convirtió a los padres en docentes de sus hijos. Si bien se habla de clases virtuales, son pocos aquellos establecimientos educativos que mantienen el contacto con los estudiantes mediante las plataforma de videoconferencias (Zoom o Meet) y la enseñanza se reduce al envío de distintas actividades que los alumnos deben cumplir en un determinado lapso de tiempo y enviar a los docentes.de, Pablo Alvarez Miorelli, docente de nivel medio de la ciudad de Paraná, habló sobre la importancia de mantener el vínculo docente ? alumno e hizo una autocrítica a la labor de los maestros en tiempos de pandemia.En primer lugar, destacó que desde que empezó la pandemia, "había un interés sostenido" en la realización de las actividades y el contacto con la escuela; "hoy en términos generales hay grupos que continúan manteniendo contacto, y hay otros que a esta altura muestran cierto hartazgo, tanto de la familia como de los estudiantes". En tal sentido, hizo hincapié en que el punto más fuerte con el cual se deben enfrentar las maestras y las autoridades escolares "es sostener el vínculo con los estudiantes"."Esta modalidad no es tan virtual porque hay muchísimos estudiantes que no tienen ningún tipo de contacto con la escuela o es a través de WhastApp, lo cual no es una plataforma de enseñanza muy completa, es muy limitada".Asimismo, Miorelli mencionó que "el ingreso de la escuela a los hogares está siendo bastante limitado por la falta de conectividad, de recursos. Una mamá planteó en una reunión que en su casa sus tres hijos, dos en la primaria y otra en la secundaria, debían compartir un celular para el tema de las tareas y se torna muy complicado"."En la mayoría de los casos no hay una virtualidad sino un exceso de actividades", dijo el profesor y al no estar el docente presente, los chicos no pueden entender determinados conceptos. Haciendo una autocrítica de la labor docente, Miorelli dijo que faltó "un ordenamiento pedagógico de las actividades y hubo un exceso de libertad del Consejo General de Educación de no haber librado claramente mandatos institucionales de qué debería hacerse. Quedó librado a que los docentes resolvamos cuestiones de contenidos, cuando debería haberlo resuelto la política educativa. Y hoy tenemos como resultado algunos mamarrachos pedagógicos girando en la escuela y nadie puede dar respuestas porque no se fijaron pautas y lineamientos pedagógicos claros", finalizó.