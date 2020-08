Comerciantes de Gualeguaychú presentaron habeas corpus para reabrir las puertas

Sociedad Suspendieron todas las cirugías programadas en Gualeguaychú

El Centro de Defensa Comercial presentó un hábeas corpus en la justicia Federal bajo el argumento de la defensa de la libertad de comercio y de la circulación de personas" frente al cierre obligatorio para las comercios que no están exentos en el DNU presidencial 677.Minutos después de las 11 de la mañana el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio acompañado por el abogado Hernán Castillo, arribaron a los tribuanles para participar de la audiencia."Solicite declarar personalmente para explicar los motivos de la decisión que adoptamos en conjunto con los sectores profesionales de la salud", expresó Piaggio antes de ingresar."Hubiera preferido invertir mi tiempo en otra cuestión porque lamentablemente no son mecanismos que se deben utilizar en este difícil momento", opinó el jefe comunal.El intendente dijo que "queda mucho tiempo por delante por lo que habrá medidas de retrocesos y avances. Cuando nos toca ser restrictivos lo hacemos y por supuesto que nos apena, pero no queremos ver la imagen de una persona fallecida en la puerta del hospital porque no hay camas o tener que atravesar la instancia que no haya personal sanitario", concluyó.Se estima que el juez Viri resuelva sobre la trascendente cuestión entre la tarde y la noche de este miércoles.Vale recordar que los comerciantes han manifestado que no podrán enfrentar sus gastos si no trabajan, a la vez que exponen el slogan "el comercio no contagia", ya que sabe cumplir los protocolos. En relación a este lema, el Intendente retrucó que "manifestar que en una ciudad donde más del 60 por ciento de los contagios no tienen nexo conocido, no es serio decir dónde están los lugares de contagio". (Fuente: Radio Máxima)