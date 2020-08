Pidieron la renuncia de párroco que celebró cuatro misas con presencia de fieles

Misas y sus consecuencias

Al sacerdote de la parroquia San Cayetano se le está pidiendo renuncia. Un padre que ampara y se preocupa por el bien de sus fieles y el bien de la Iglesia, procurandolo. Hoy 25 de agosto, jovenes y adultos le pedimos al arzobispo, públicamente, que lo reconsidere y se retracte. pic.twitter.com/swIX7PJ0aW — María Elena (@maruu_mondoux) August 25, 2020

Apoyo de los fieles

Términos de la renuncia

El 7 de agosto, día en el que se celebra la festividad de San Cayetano, patrono del trabajo, en la parroquia que lleva este nombre, ubicada en Godoy Cruz, se vivió una situación particular.Es que mientras el Arzobispado de la provincia de Mendoza, había pedido a los fieles que rezaran desde sus casas, debido a la pandemia de coronavirus, y no acudieran, como lo hacen todos los años, a la Iglesia para pedir por sus necesidades laborales, el párroco de este templo, Juan Manuel Arana, contradijo el pedido.Sin embargo, el párroco Juan Manuel Arana decidió llevar adelante cuatro misas para homenajear al santo del trabajo.Su decisión fue la de celebrar cuatro misas durante ese día, teniendo en cuenta los protocolos oficiales. "Son la mitad de las que normalmente tenemos", advirtió el religioso.A pesar de la iniciativa, que despertó algunas críticas, la cantidad de devotos que asistieron se vio claramente resentida.El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, le pidió la renuncia por lo sucedido, medida que el sacerdote acató.Sin embargo, desde su comunidad, un grupo de gente salió a pedir que no se remueva de este lugar al sacerdote, aduciendo a que es una persona muy querida y que se ocupa de sus fieles.dialogó con el vocero del Arzobispado, Marcelo De Benedectis, quien confirmó la renuncia del cura."Se trata de una decisión tomada, puesto que el Arzobispado sostiene que este es el mejor camino y la mejor decisión para la comunidad", sostuvo.De todas maneras, aseguró que la renuncia de Arana al oficio pastoral se realizó en un clima de diálogo y entendimiento con el arzobispo local.En cuanto al destino del sacerdote, aún no hay una determinación al respecto, según afirmó el vocero. Aclaró que no necesariamente vaya a ocupar la función de párroco en otra Iglesia, sino que puede ser destinado a otra misión eclesiástica.