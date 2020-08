Integrantes de una familia tienen Covid-19: Vecinos les colgaron cartel de apoyo

Milagros es la hija de César Escalante, quien es el primer caso positivo de coronavirus en la localidad de Urdinarrain. Ella también es considerada "Covid positivo", por la nueva metodología epidemiológica adoptada por el Hospital Centenario para el departamento de Gualeguaychú, que establece que al ser contacto estrecho de un caso confirmado y tener síntomas, se la considera contagiada sin necesidad de hisopado.Desde la familia señalaron que decidieron hablar y que no tienen problemas de que se sepa que son ellos los confirmados con coronavirus, ya que consideran que es mejor para que si alguien, que ellos no recuerden y tuvo contacto con ellos, tome los recaudos.Respecto de cómo comenzaron los síntomas que los llevó a realizar la consulta, comentó: "El sábado me levanté algo resfriada y me di cuenta que no le sentía el gusto a la comida ni olfato. Decidimos ir al Hospital porque mi papá estaba igual y a él lo trasladaron a realizarse el hisopado".A su vez agregó que "mi papá venía con placas en la garganta, fue al sanatorio la semana pasada, ahí lo medicaron y el sábado tuvo los mismos síntomas que yo".Además sobre cómo les comunicaron la noticia, manifestó: "Nos avisaron que era positivo mi papá y que hoy me tocaba hacerme el hisopado, pero finalmente nos dijeron que no, que ya era considerada positiva porque tenía síntomas y era contacto estrecho. Mi mamá y mi hermano están sin ningún tipo de síntomas", contó Milagros que junto a Cesar fueron trasladados desde el Hospital a su domicilio para realizar la cuarentena estricta."No sentimos ningún dolor, no tenemos fiebre y estamos perfectamente los cuatro. Tenemos que estar aislados, en cuarentena", explicó aFinalmente sobre el porqué decidieron hablar públicamente Milagros, que tiene 18 años explicó, que "decidimos dar nuestro nombre y apellido, no tenemos ningún problema de que la gente sepa. Es más, es mejor que sepan si tuvieron en contacto con nosotros o no, porque tal vez no nos acordamos de todos. Yo me comuniqué con dos o tres personas que tuve contacto y lo mismo mi papá", manifestó. Y cerró: "Queremos agradecer al hospital por todo el apoyo y al Municipio".Luego de que el paciente de Urdinarrain con Covid-19 y su hija fueran trasladados a su domicilio particular donde permanecerán aislados junto a la esposa de César y el más chico de la familia la gente les hizo notar su apoyo en el momento difícil que viven. La prueba más fehaciente es que los vecinos les colgaron un cartel en la puerta de su casa, brindándoles fuerza en este momento que viven, indica Radio Cristal.