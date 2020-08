Afirman que la reinfección de coronavirus puede ser común

El caso de la reinfección de coronavirus en un hombre de Hong Kong "no significa que volvió a enfermarse" y es común en otras patologías como la gripe, señalaron infectólogos argentinos, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que analizar este tema es importante para los científicos que están desarrollando vacunas.



El infectólogo y asesor del Gobierno nacional, Eduardo López, sostuvo que la reinfección "no es tan grave como se plantea", y agregó -en diálogo con Télam- que "el individuo se infectó, pero a su vez esa infección fue asintomática. Esto quiere decir que el organismo tenía una memoria inmunológica para responder, si no se hubiera enfermado", indicó.



Destacó que "infección no es lo mismo que reinfección", porque reinfectarse no significa "volver a enfermarse", y agregó que "por ahora no cambia nada el cronograma con la vacuna" que están desarrollando varios laboratorios de todo el mundo.



También dijo que "los cambios del genoma viral no son tan distintos como para que el virus sea reconocido como un virus nuevo".



López dijo que "es una luz amarilla porque el virus ha podido cambiar su forma, pero por ahora no está demostrado que el organismo lo haya reconocido como un virus nuevo".



"Hay 23 millones infectadas en todo el mundo y estamos ante la primera reinfección que no implica repetir la enfermedad. Desde el punto de vista técnico no tiene valor", enfatizó.



La Universidad de Hong Kong reportó, este lunes, el primer caso documentado de reinfección por Covid-19 en el mundo.



Se trata de un hombre de 33 años que volvió a dar positivo tras regresar de España.



El paciente fue dado de alta tras curarse del virus en abril, y a principios de este mes volvió a dar positivo.



Según las autoridades sanitarias de la ciudad, en un primer momento se pensó que el hombre podía ser un "portador persistente" del SARS-CoV-2.



Sin embargo, investigadores de la Universidad de Hong Kong aseguraron que las secuencias genéticas de las cepas del virus que contrajo el hombre en abril y en agosto son "claramente distintas".



Esta tarde, la agencia EFE también dio cuenta de un hospital en Brasil donde investigan otros posibles siete casos de reinfección de coronavirus.



Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano, aseguró que el caso "todavía está en estudio" y que son "casos aislados" no significativos.



Sostuvo que la reinfección se "produce en todas las enfermedades como la gripe, la rubéola o la varicela".



"Hay que determinar si realmente es una reinfección porque un paciente puede estar eliminando partículas virales no viables (que no están vivas), y la técnica de PCR sólo mide la presencia de ADN del virus", independientemente de si es viable o no, explicó.



La situación, dijo, no cambia nada en "cómo se viene trabajando hasta ahora" ante la pandemia de coronavirus.



Por su parte, Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, aseguró a esta agencia que el caso de reinfección "es como la cuestión de la gripe, una posibilidad que estaba presente por las características que tiene el virus".



"Utiliza una enzima que es versátil, inestable y adaptable, es decir, que tiene una gran capacidad de mutar", explicó y agregó que "va deformando lo que copia, varía y da origen a las cepas, a las formas distintas del virus".



Piovano subrayó que ante las formas distintas de virus, la elaboración de una respuesta inmunológica a un determinado cambio no es reconocida por los anticuerpos.



"Pasa con el virus de la gripe: es muy transmisible y entre persona y persona va a cambiar entre más gente se infecte; el virus será más diverso".



La especialista puso como ejemplo al virus del VIH que "va cambiando su forma y durante la evolución de la enfermedad el virus puede reproducir una cepa con menos virulencia y a los meses otra cepa que es más agresiva".



"La pregunta es si las vacunas están dirigidas sobre segmentos que varían o que son más estables. Si varían no van a servir, pero por ahí algunas tienen un diseño biológico que permite la recombinación, es decir, que se incluyen dentro de la estructura de un adenovirus (como es el caso de las vacunas desarrolladas por China y por la Universidad de Oxford), explicó.



Y agregó que en esos casos se le pueden acoplar al adenovirus "una molécula del coronavirus" y de esta manera "el sistema inmunológico reconoce el adenovirus y elabora anticuerpos contra el coronavirus".



En tanto, Margaret Harris, vocera de la OMS, dijo que el estudio donde consta este caso constituye la primera "documentación clara" de que es posible una reinfección con el virus que causa la Covid-19.



Harris dijo que la cantidad de casos de este tipo probablemente sea muy baja.



"Probablemente veremos otros casos documentados, pero parece que no es un evento regular. Habríamos visto muchos más casos", dijo Harris, según la cadena de noticias CNN.



Agregó que el caso ayudará a los investigadores a comprender cómo el cuerpo humano desarrolla inmunidad al virus.



"No es lo mismo la protección inmunológica que brinda una vacuna", subrayó, y señaló que parte del desarrollo de las vacunas implica asegurarse de que confieran inmunidad.



"Con la vacuna, idealmente queremos una inmunidad más fuerte", dijo Harris, quien hizo sus declaraciones antes de que Bélgica y los Países Bajos confirmaran la detección de un caso cada uno de reinfección.