Piaggio: "Ninguna actividad puede decir que está exenta del peligro de contagio"

Sociedad Suspendieron todas las cirugías programadas en Gualeguaychú

"Pasamos tres meses y medio en dos etapas, de a brotes bien localizados que permitía un manejo más posible, con aislamiento de contactos estrechos y el brote se reducía, pero a partir del fin de semana largo del 9 de julio comenzó a marcar una tendencia sostenida, de la misma manera que en todo el país empezó a crecer", dijo el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio.Con respecto al aislamiento en el que ingresó la ciudad, dijo que "es muy factible que como le ha pasado a las ciudades de todo el mundo, por varios meses tengamos períodos de entrada y salida a restricciones. El aislamiento no es la cura ni la solución a largo plazo, pero en momentos, transitoriamente, puede ser necesario. Están todas las otras necesidades, laboral, económica, de contención social, pero cada vez que sea necesario bajar rápidamente la circulación humana y esperar que tenga su traducción en el sistema sanitario, cada vez que sea necesario, lo vamos a tomar"."Gualeguaychú llegó prácticamente a duplicarse en su capacidad y armar un plan sanitario que hoy nos permite que no tengamos un colapso total. Si no nos hubiésemos fortalecido en todo este tiempo, hoy Gualeguaychú con el impacto que tiene la enfermedad, estaría colapsado desde hace varias semanas, y esa es una situación muy desagradable, tener que decidir a quienes atender o dar prioridad, como le pasado a otros países y lo hemos visto", dijo el jefe comunal aConsultado sobre el comportamiento de la población y los controles, Piaggio dijo que "no se puede estar con el foco puesto las 24 horas en las acciones de cada uno de los habitantes, sería una situación irrisoria que no se puede cumplir. La enfermedad encuentra una barrera cuando cada uno de nosotros se compromete a cumplir con la higiene personal, el distanciamiento, el no encierro en reuniones sociales, el no tomar mates y compartir con otras personas. La gran responsabilidad va a seguir recayendo en esos pequeños puntos. Me preocupan la totalidad de las acciones del individuo y muchas de esas acciones son de la puerta de la casa para adentro. Los controles siempre pueden ser perfectibles, pero cuando uno asume la progresividad entiende que la comunidad tiene que ser responsable. Pasa con todas las enfermedades, requieren de un compromiso de cada habitante"."Los controles son buenos, ayudan a disuadir, pero lo esencial es el compromiso de cada uno. La realidad que sigue es la del compromiso. No deslindamos responsabilidades, pero no pretendamos que una enfermedad tan agresiva en términos de contagios, se frene solo por la capacidad de los controles, cuando la transmisión se puede dar en cualquier momento y en cualquier lugar", remarcó Piaggio.Con respecto al reclamo de los comerciantes que no pueden abrir sus puertas, el intendente expresó que "sé que la situación es muy compleja cada vez que un comercio tiene que cerrar, así sea un solo día, mucho más en un país como la Argentina que está arrastrando una crisis, por lo menos desde los últimos dos años venía muy golpeada previo a la pandemia. Nuestra responsabilidad es ir tomando decisiones a tiempo y no cuando sea tarde. No podemos permitir que nuestro sistema de salud colapse. No hay forma de escindir la responsabilidad pensando que la actividad comercial no contagia, en situaciones de crisis tenemos que sacar lo mejor de lo nuestro. La progresividad desde el 7 de mayo no era un triunfo, como tampoco es un fracaso tener que tomar momentáneamente situaciones restrictivas. En una situación de circulación comunitaria donde más del 65% de los pacientes no se puede establecer cómo se han contagiado, nadie puede decir, ni el comercio, ni ninguna otra actividad, que está exenta de un potencial peligro de contagio, quien lo dijese estaría faltando a la seriedad del razonamiento"."Es antipático y angustiante tomar decisiones como estas, pero cada vez que se avizoren situaciones de compromiso del sistema de salud voy a volver a plantear lo mismo. El planteo de los públicos y privados con el COES local, provincial y nacional respalda las decisiones. Pesa mucho lo que va definiendo la palabra científica de nuestro COES local, en los próximos días ya vamos a estar mirando el comportamiento de los contagios", expresó.Por último y en cuanto a la situación sanitaria, Piaggio relató que "las camas de internación general es donde tenemos alta ocupación, tenemos mayor capacidad de cuidados intensivos, pero esto es muy dinámico y puede cambiar, por eso si uno no frena a tiempo puede ser muy complicado. El personal está muy complicado, la dinámica es mucho más compleja que solamente los números que se pueden ver en el reporte. Nos guste o no nos guste tenemos que prepararnos para esta dinámica todos los días".