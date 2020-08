Ciudad de Buenos Aires: protocolo para dar "último adiós" a personas graves

El protocolo incluye vestir el mismo atuendo que usan los enfermeros que atienden a los pacientes y firmar un consentimiento que especifique los eventuales riesgos que supone esa visita, informaron fuentes del Ministerio de Salud porteño.



"El objetivo es brindar un procedimiento seguro que garantice el acompañamiento y la contención tanto para el paciente como para sus familiares", indicaron desde el Ministerio de Salud.



La persona que ingrese a debe tener entre 18 y 60 años, gozar de buena salud, no presentar factores de riesgo y no estar embarazada.



En cuanto al procedimiento, detallaron que la posibilidad de la visita será comunicada por el hospital a los familiares, quienes deberán designar a una persona de su entorno con las características adecuadas para que se acerque a la institución.



Una vez allí, la persona recibirá una explicación detallada sobre las circunstancias en las que debe desarrollarse el encuentro.



El personal del centro de salud también informará al familiar sobre los tratamientos médicos que recibe el paciente y cuál es su estado de salud, para reducir el impacto emocional.



La persona que realiza la visita deberá utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP), tal como lo hace el personal de salud en los sectores Covid-19 de los hospitales, y podrá ingresar con algún objeto de valor sentimental como fotos, motivos religiosos, entre otros.



Antes de realizar la visita, el familiar o allegado deberán firmar un consentimiento informado que detalla las normas a cumplir y los potenciales riesgos que la situación supone.



El tiempo de la visita se evaluará de acuerdo a las circunstancias de de cada caso.



Siempre que la condición del paciente lo permita, se deberá brindar al allegado la posibilidad de entablar una comunicación con el resto de la familia a través de dispositivos digitales.



Asimismo, se consultará sobre las medidas de disposición final, el cuidado del paciente y aquello que sea importante tanto para él o ella como para sus allegados.



Durante el proceso, el familiar designado recibirá apoyo y contención a cargo de especialistas.



Para esto, los centros de salud deberán contar con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales médicos y no médicos.



Para la implementación del protocolo, la Legislatura porteña deberá aprobar el "plan de acompañamiento a pacientes con Covid", que, según indicaron fuentes legislativas, será debatido en la sesión de este jueves.



Una vez aprobado el plan de acompañamiento, cada centro de salud del sector público deberá implementar el nuevo protocolo teniendo en cuenta las características de sus instalaciones y el personal de salud disponible, entre otros puntos.



Los centros de salud privados y de la seguridad social también podrán elaborar su propio protocolo.



Télam.