Declaran "circulación comunitaria" en ciudades de Santiago del Estero y La Banda

"Desde el sistema sanitario vamos a preservar con acciones la salud de los más vulnerables, de los mayores e inmunodeprimidas", remarcó Nassif, y en ese sentido puntualizó que "nuestros servicios de salud seguirán en alerta y vamos a seguir fortaleciendo el sistema, especialmente el de atención primaria de salud para trabajar en territorio".



La funcionaria agregó que se hará "un trabajo de identificación de casos sospechosos en forma intensiva", y en ese aspecto "también vamos a identificar en cada caso positivo de Covid-19 aquellos que tienen mayores riesgos".



Es por eso que pidió a todos los santiagueños "mantener el aislamiento social evitando reuniones familiares, sociales, de amigos y compañeros"; porque "no debemos subestimar el riesgo; el riesgo nos permite actuar con decisión y fortaleza y la decisión debe ser protegernos".



"El virus tiene presencia entre nosotros, pero creemos que entre todos podemos quebrar la cadena de contagios, esa es nuestra mayor decisión y queremos que sea también la de todos los santiagueños", dijo la ministra de Salud.



Asimismo, aseguró que "desde los organismos sanitarios estaremos acompañando esta decisión de quebrar la cadena de contagios", y resaltó que "contener la transmisión comunitaria del virus es tarea de todos".



"El Gobierno de la Provincia puso todos los recursos, ahora tenemos que poner nosotros la voluntad de protegernos entre todos, y por eso hay que evitar interacciones sociales que no sean con el grupo conviviente", señaló.



"Es un difícil momento que nos toca vivir, pero entre todos podemos salir adelante", dijo.



Por su lado, el subsecretario de Salud, Cesar Monti, dijo que la situación actual es delicada y lamentó que la Capital santiagueña y La Banda hayan entrado en "una fase no deseada", y por eso "necesitamos ayuda del pueblo, claramente una porción no ha cumplido con los cuidados necesarios".



En cuanto a la situación epidemiológica, Florencia Coronel, jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones provincial, comentó que en "la última semana se mantiene y aumenta el porcentaje de positividad de casos; un aumento en el tiempo de duplicación de una semana a otra. Eso nos da el índice al igual que los 4 fallecidos en esta corta semana".



"Hablar de transmisión comunitaria es para entender que la responsabilidad es comunitaria. Todos estamos susceptibles, nos podemos contagiar en la calle, en la panadería, al salir de la casa, por eso se necesita responsabilidad personal", señaló, y agregó que "esta situación epidemiológica es dinámica y cambiante".