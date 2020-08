Paranaense rescató de un incendio a una pareja de ancianos en Córdoba

Tao Gamboa tiene 18 años y es aspirante al Ejército Argentino. Actualmente está en el Valle de Punilla, Córdoba, zona donde se desarrollan gran cantidad de incendios. En su labor como voluntario rescató a una pareja de ancianos.



En diálogo con Elonce TV, dijo que "el fuego estuvo muy intenso. Una pareja de abuelos estaba asfixiándose por tanto humo. Empezamos a recorrer las casas con los Bomberos. Me encuentro con ellos en ese estado. Los evacuamos. También evacuamos a otras personas, hubo viviendas quemadas".



"Estamos en medio de la sierra tratando de apagar los últimos focos de incendio. Soy aspirante del Ejército, hace dos meses estoy en Córdoba. Hace poco se armó todo esto. Fuimos al cuartel de Santa María y luego al de Viale y nos mandaron a la sierra. En zona de San Roque también se puso más fuerte el fuego. Trabajamos sin parar", comentó.



Asimismo, comentó que "trabajamos con handy porque estamos en una zona desconocida. Trabajamos en grupo, generalmente con Bomberos. Tenemos mochilas de agua y chicotes".



Sobre los abuelos que rescató, indicó que "los atendieron. Estaban casi en la punta de la sierra y los bajamos hasta el pie".



Por su parte, su compañero Bombero, Alexis García, aseguró que "estuvimos trabajando en un incendio que se generó en zona de Cosquín, en Pan de Azúcar. Eso fue el sábado. Hoy tuvimos otro incendio y hay riesgo de que se quemen casas. En el Valle de Punilla hay focos activos. Tenemos mucha sequía, no está lloviendo hace un par de meses, los incendios son intencionales, el viento no ha parado y eso dificulta la tarea".