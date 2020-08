Comerciantes de Gualeguaychú piden volver a trabajar: "No podemos pagar sueldos"

"Desde el municipio nos dicen que entienden la difícil situación del comercio, pero que no pueden hacer nada, debido a la situación muy complicada desde lo sanitario, pero nosotros no estamos de acuerdo porque los comercios no contagian y con este tipo de decisiones generan un enorme problema para la ciudad", afirmó Adolfo Solari, presidente del Centro de Defensa Comercial.



"Hay que entender que cerrar una semana significa recortar el 25% de los ingresos de un comercio en el mes, lo que es de un enorme impacto", agregó.



Explicó que "no estamos pidiendo subsidios, solamente reclamamos que nos dejen trabajar, porque frente a esta situación tremenda que vivimos, no vamos a poder pagar la totalidad de los sueldos y también cumplir con las diferentes obligaciones".



Respecto a la posibilidad de extender la medida de cierre, Solari expresó que "el decreto dice que es hasta el lunes el cierre obligatorio, pero a nosotros no nos aseguran que solamente será por una semana, por lo que se podría extender".



Frente a una posible decisión de extender la medida, hay una advertencia de los comercios: "la mayoría de los comerciantes ya decidió que va abrir las puertas más allá de lo que pueda resolver el gobierno municipal".



También Solari hablo de la falta de empatía del gobierno local: "El municipio no se solidarizó con el sector comercial en ningún momento, porque no hubo condonación de impuestos, más allá que estuviéramos cerrados. Nos dicen que cerremos, pero nos siguen cobrando como si durante este tiempo hubiéramos tenido actividad plena".



"La situación no es crítica es desesperante, donde el comerciante ya no sabe qué hacer para sobrevivir. En la primera etapa se consumieron los stock, luego se endeudaron y ahora ya no tienen salida", enfatizó y disparó: "si continúa la medida, los comerciantes se van a revelar".



Respecto a la venta virtual el directivo dijo que "es un mecanismo complejo, porque la gran mayoría no está preparado para desarrollar esta forma de venta".