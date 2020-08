Liberaron a un carpincho adulto que fue hallado en Villa Urquiza

Días pasados vecinos hallaron un carpincho corriendo detrás de un comedor en Villa Urquiza. Según indicaron el animal era muy "arisco" por lo que se presupone que no estaba en condiciones de cautiverio, sino que había llegado hasta la localidad huyendo de cazadores.Este martes, el capricho fue liberado en su hábitat natural en el Parque San Martín."Unos vecinos llamaron que el animal había aparecido corriendo detrás de un comedor. Cuando lo buscamos un veterinario lo atendió para constatar que no tenga ninguna enfermedad", informó una de las encargadas del Parque San Martín, Griselda Urich.Luego de que el animal pase unos días en Villa Urquiza, fue trasladado al Parque San Martín "viendo que está saludable, la idea fue liberarlo, es un a animal arisco por lo que entendemos que no estaba en cautiverio", resaltóSobre el animal hallado, contó que "el carpincho tiene una dentadura muy afilada, por lo que puede lastimar mucho y es por ello que es mejor dejarlos tranquilos y si alguien lo asiste debe tener conocimientos.""Estos animales desarrollan su vida en medios acuáticos, nadan muy bien, son herbívoros y es uno de los roedores más grandes del mundo", culminó.