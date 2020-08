Covid-19: Septiembre será crucial para "estabilizar el indice de duplicación"

"Cuidar a quienes nos cuidan"

Gripe A en 2009

En la provincia, el número de casos de coronavirus continúa aumentando de manera exponencial, este martes se reportaron 115 casos en Entre Ríos de los cuales 54 fueron detectados en el departamento Paraná.Sobre esta situación, el jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, informó aque "tuvimos un incremento muy importante de casos en el mes de agosto, y creemos que septiembre va a ser crucial".Además, manifestó que es primordial estabilizar el ascenso que hubo en el índice de duplicación de casos de Covid-19, y argumentó: ". Hay que tratar de que esta tasa nuevamente se acerque a 30 días como teníamos el mes anterior".En relación a la ocupación de camas, Grieve dijo que "e. Lo que cambió es la situación de los pacientes, tenemos menos programados y más personas con patologías de neumonía grave"."El secreto está en las reuniones de chicos que de alguna manera compromete a grupos de riesgo, que son los que terminan en casos graves", remarcó.En este sentido, apeló a la responsabilidad individual: "No nos tienen que decir lo que debemos a hacer, nosotros mismos tenemos que saber cómo actuar, hay que manejar la libertad que tenemos de manera inteligente"."Es importante tener una estructura material, pero tan o más fundamental es tener recursos humanos", apuntó el jefe de Terapia Intensiva del nosocomio.En este sentido resaltó que "cuando hablamos de respiradores o camas no es lo importante, la crisis se supera gracias al recurso humano, por eso debemos cuidar los que nos cuidan. Tenemos que tratar de que no haya infecciones dentro de nuestro grupo de trabajo"."Tenemos 16 camas, pero son 75 profesionales los que asisten a estos pacientes. Los trabajadores debemos cuidarnos unos a otros", mencionó Grieve.Y resaltó: "Proteger al personal de salud es fundamental, capacitar a un trabajador para atender el tipo de pacientes menos grave nos lleva seis meses, y alrededor de dos años en formar al personal para atender a pacientes graves"."Quizás en septiembre podamos aplanar la curva y tal vez lleguemos bien a fin de año, pero no podemos olvidarnos de la importancia que tiene el recurso humano para que el cuidado de los pacientes", manifestó.En relación a los trabajadores del hospital dijo que "el grupo humano está muy bien, l, entendiendo la importancia de cómo protegernos para poder cuidarnos.Haciendo una comparación con la situación sanitaria que aconteció en el 2009 por la gripe N1H1, Gieve aseguró que "para nosotros fue muy duro, comenzamos la primera semana de junio y culminamos en noviembre,"."La Gripe A era muy agresiva, con un índice de mortalidad muy avanzado, el coronavirus tiene una posibilidad mayor de contagios", refirió.En este sentido declaró: "Nosotros ya tuvimos esta experiencia, y en el 2009 aprendimos transitoriamente, ya que no nos aferramos a proteger el recurso humano permantemente, a fin del 2009 ya estaba todo como a antes".