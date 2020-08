Repudiable cartel a médico entrerriano: "Me preocupa la persona que lo hizo"

Sociedad El cartel que vecinos dejaron en la casa del director de un hospital entrerriano

"Andate de aquí, no te queremos en el barrio, nos vas a contagiar con Covid 19", señalaba un el cartel que colocaron en el domicilio del director del hospital "9 de Julio" de la ciudad de La Paz, Darío Engelman.Indicó que no le inquieta mucho por él, sino que "me preocupa más la persona que lo hizo, no solamente por el cartel, sino porque todavía hay gente que no entiende nada".Asimismo, lamentó que sus hijos se hayan bajado antes y "vieron el cartel, por lo que hubo que explicarles algunas cosas, que hay gente que no piensa como nosotros. Son chicos, tienen 10 y 7 años", precisó.Asimismo, el funcionario indicó que hasta el momento no hubo otras amenazas a personal de salud en la localidad y consideró que "debe ser alguna persona que no se siente bien o no tiene cómo expresar algo. Es bueno agradecer las muestras de cariño y empatía de todos los ámbitos, desde colegas hasta todos los compueblanos y vecinos de la casa, además de las autoridades. Esos mensajes de apoyo suman. Nosotros estamos preparados y estamos cada vez más fuertes. Uno a veces se cansa, es lo que nos toca y tenemos que desarrollarlo, dentro de lo posible, con alegría para que sea más llevadero, además de la responsabilidad y los cuidados para evitar contagiarnos", expresó."Rogamos que a estas personas se les aclare el panorama y comprendan que estamos trabajando para ellos. Tenemos fe en que esto será sólo un mal recuerdo", completó sobre el tema."Situación epidemiológica en La PazLa situación epidemiológica en el departamento La Paz "se empezó a complicar un poco", admitió Engelman, quien esta mañana se hallaba en El Solar, a más de 50 kilómetros de la cabecera, para realizar hisopados en dicha localidad. "Hubo una familia que se contagió. Pensamos que en Paraná y, como pasa muchas veces en los pueblos, tuvieron muchos contactos. Incluso hubo una reunión donde participaron más de 20 jóvenes, de los cuales cinco presentaron sintomatología y todos dieron positivo. Esta mañana hisoparemos a otros", comentó.Sobre la ocupación en el nosocomio, dio cuenta de que "en la parte respiratoria, de 27 camas exclusivas, tenemos un 40 por ciento ocupadas entre pacientes Covid-19 positivos y casos sospechosos". Además, confirmó que "gracias a Dios no tenemos ningún cuadro grave"."Falta un poco de responsabilidad social, que en las instituciones tratamos de aplicarlas", manifestó el director del hospital de La Paz, quien acotó que en el nosocomio está prohibido compartir el mate y hay medidas para evitar el cruce de los empleados de distintos sectores y turnos.Como sociedad "nos relajamos un poco y esto ha permitido que el virus avance", concluyó.