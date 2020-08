Restricciones en Santa Elena: "Apelamos a la responsabilidad individual"

Las actividades suspendidas

El municipio de Santa Elena tomó la decisión de restringir actividades a partir de este martes 25 de agosto y hasta el 31 de agosto inclusive, con posibilidad de prorrogarse dependiendo de la situación epidemiológica.el asesor legal de la municipalidad de Santa Elena, Carlos Reggiardo.Al advertir la preocupación por la situación epidemiológica, Reggiardo indicó que "hay siete casos en estudio, además de familiares y contactos estrechos en aislamiento domiciliario"."Santa Elena no es una ciudad de paso y los que llegan son los que tienen éste destino; eso nos da la posibilidad de analizar caso por caso, qué vienen a hacer a la ciudad, y actuar en consecuencia para prevenir", explicó."Más allá del cansancio y el hartazgo que produce esta situación, los vecinos están muy concientizados sobre los cuidados sanitarios", valoró. Y agregó: "Sabemos que los vecinos están cansados de las restricciones y que también se debe tener en cuenta la economía por eso seguirán funcionando los comercios con delivery"."Las actividades volverán a habilitarse cuando veamos que la situación está controlada", prometió. Y en ese sentido, destacó: "Apelamos a la responsabilidad individual para que los vecinos se cuiden y respeten todos los protocolos sanitarios para que después del 31 de agosto, la situación nos permita volver nuevamente en la medida que veamos que la situación esté controlada"."Pero en caso que la situación no mejore, que los siete sospechosos den positivo o aparezcan algunas otra situaciones, vamos a revisar este decreto municipal para prorrogarlo", alertó el funcionario municipal.-Quedan suspendidas las reuniones familiares y sociales en espacios cerrados y espacios públicos abiertos.-Quedan suspendidas las actividades deportivas, con excepción de ciclismo y caminatas individuales hasta las 20:00 hs.-Quedan suspendidas las actividades religiosas, gimnasios y actividades culturales.-Es obligatorio el uso de tapabocas en lugares públicos abiertos y en espacios cerrados.-Locales gastronómicos funcionarán con la modalidad de delivery y take away hasta las 00:00 hs. quedando prohibida la apertura para consumo dentro del local.-Entidades bancarias, seguirán bajo estricto cumplimiento de protocolo vigente para dicha actividad.-Profesiones Liberales, bajo estricto cumplimiento de protocolo, con asignación de turno previo para atención al público.-Consultorio Médico Privado, bajo estricto cumplimiento de protocolo, con asignación de turno previo para atención al público.-Rubro de la Construcción privada, Obra pública, Talleres mecánicos, Gomerías, todo bajo estricto cumplimiento de protocolo vigente.-Se intensificará el control de ingreso de la ciudad de Santa Elena.Se recomienda a la ciudadanía salir del domicilio solo en casos de suma urgencia o para abastecimiento de artículos de primera necesidad. Se pide evitar viajar a ciudades de transmisión comunitaria.En caso de presentar síntomas compatibles con Covid-19 dar aviso de inmediato a las autoridades sanitarias.