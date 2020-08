Le dijeron que no vaya a trabajar dos días y le dieron linda sorpresa

Un grupo de vecinos de Chañar Ladeado, en la provincia de Santa Fe, decidió darle una mano a Luis, un hombre con discapacidad neurológica y motriz que no deja de trabajar en su kiosco ni un solo día desde hace 50 años. A partir de una nota en una radio local, los oyentes propusieron reunirse para pintar su kiosco. La emoción de Luis cuando vio su local renovado, fue indescriptible.Tiene 66 años y trabaja en un local en la esquina de Santa Fe y Godeken, frente al Hospital Samco de Chañar Ladeado. A raíz de una entrevista radial, un oyente propuso pintar las paredes del kiosco, que después de muchos años estaba desgastado y desmejorado.Luis se mueve con su andador y duerme en el hospital. Todos los días, religiosamente camina 60 metros desde su habitación hasta el kiosco, que atiende siempre con una sonrisa.A Luis le pidieron que viernes y sábado no fuera a trabajar para realizar un trabajo de desinfección, pero en realidad un nutrido grupo de vecinos se reunió a cambiarle la cara a su negocio. Cuando volvió, Luis se encontró con las paredes del kiosco pintadas y no pudo contener la emoción.