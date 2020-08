Murió el hombre a cuyas hijas les negaron 10 veces poder despedirse

Sociedad Papá de Solange reveló qué le dijo su hija en una de las últimas comunicaciones

Martín Garay, el hombre de 61 años que padecía cáncer terminal y, murió el lunes por la noche en su domicilio de la localidad de Quines.La noticia fue confirmada por la abogada de la familia, Emma Matorras, quien contó que las hijas de Garay, que"Tenemos una tristeza enorme porque esto es algo que se podría haber evitado. Ellas necesitaban llegar a destino para acompañar a su papá", señaló Matorras en comunicación con Radio Rivadavia.. El lunes por la mañana salieron desde Río Grande y todavía tenían dos días de viaje. Ahora están desbordadas, hace diez días que no pueden descansar", agregó la abogada.Además, Matorras contó que una de ellas debió ser atendida por personal médico debido a una descompensación que sufrió tras enterarse de la muerte de su padre.. Pero nosotros vamos a viajar igual. Los abogados van a presentar una medida cautelar en el Tribunal Federal de Río Grande a ver si a través de una medida judicial nos conceden el permiso y podemos hacer la cuarentena con mi papá", había contado Antonela Garay anteriormente.Pese a los pedidos de la familia,, cuando el Comité de Crisis Provincial emitió un comunicado dando el visto bueno para su llegada, siempre y cuando cumplieran con un aislamiento de siete días en una residencia universitaria y los resultados de sus test de coronavirus dieran negativos."Nosotros queremos recluirnos en mi casa. No tenemos pensado pasear ni salir", aseguraban las hijas de Garay, quienes tenían la intención de ir acompañadas por un nieto del hombre.Sin embargo, las mujeres no lograron llegar a tiempo para ver a su padre, quien padecía un cáncer de pulmón con metástasis ósea que le había sido diagnosticado en el mes de abril y que se encontraba en su casa de Quines con cuidados paliativos.