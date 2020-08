Agmer convocó a una "desconexión virtual" por seis días

AGMER realizó un plenario de Secretarios Generales y de Comisión Directiva Central, donde se definió un plan de acción integral.



Marcelo Pagani, dijo al programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, que "necesitamos hacer visible más que nunca nuestro reclamo hacia la patronal, para que se nos convoque a dar continuidad a la paritaria que iniciamos el 6 de marzo. No está suspendida ni mucho menos cerrada".



Convocaron a una "desconexión digital" de seis días. Será el 26, 27, 28 de agosto y el 1, 2 y 3 de septiembre.



Asimismo, realizarán una "radio de transmisión en vivo 100 horas, con participación de todos los Departamentos. Instalaremos fuertemente cuál es nuestra demanda, cuál es nuestro reclamo. Los trabajadores de la Educación le estamos poniendo el cuerpo a esta situación dramática que atraviesa el mundo".



"Durante la desconexión digital los docentes no atienden a los alumnos, se suspenden las actividades virtuales, el acompañamiento pedagógico que se da desde el inicio de la pandemia", dijo.



Agregó que "este sindicato entiende el contexto en el que estamos atravesando, se ha tenido una actitud importante en términos solidarios y en contener a los compañeros. Estamos intentando tomar estas medidas para no afectar las medidas de distanciamiento, porque si no habría pandemia los trabajadores estarían en la calle manifestándose". Elonce.com