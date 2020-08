Hicieron una fiesta "anti covid" y 150 personas terminaron aisladas

Alrededor de 200 personas se juntaron el pasado sábado por la noche para realizar una fiesta anti-covid. Ocurrió en América, partido de Rivadavia. Un municipio que hasta hoy no cuenta con ningún caso de coronavirus positivo y es uno de los últimos nueve distritos sin positivos de toda la Provincia.



La convocatoria fue para la madrugada del sábado y se extendió hasta las 7 de la mañana en el galpón de un campo que pertenece a un productor agropecuario de la ciudad, según informaron desde el medio regional Tiempo del Oeste.



La titular de AySA, Malena Glmarini y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson firmaron convenio para iniciar nuevas obras en el municipio.



El campo está ubicado a unos cinco kilómetros del casco urbano, lo que facilitó mantener el anonimato de la fiesta. De hecho, la gran mayoría de los vecinos tomaron conocimiento cuando las fotos empezaron a circular ayer en las redes sociales.



La juntada masiva comenzó cerca de las 2 de la madrugada del domingo y se extendió hasta las 7 horas aproximadamente. En el portón del galpón, los jóvenes colgaron una pancarta que decía "Anti covid", en una clara actitud desafiante.



Entre los participantes según asegura el medio no había sólo mayores sino también menores de edad (razón por la cual están pixelados los rostros en la foto para resguardar su identidad).



Ámbito intentó comunicarse sin suerte con el intendente local Javier Reynoso, parte de Juntos por el Cambio. La juntada no cayó en gracia para los otros partidos de la cuarta sección electoral, la menos dañada por el Covid-19. "No quiero tirar leña pero estamos haciendo un esfuerzo enorme y esto no sólo te pone en riesgo sino que es mal ejemplo para los chicos de acá que pueden creer que esto se puede hacer sin consecuencias", aseguró un jefe municipal de la sección a este diario.



En el pueblo no se habla de otra cosa que de la "fiesta anti covid". Y como era de esperar para un distrito de 20 mil personas, todos tienen un conocido que estuvo allí.



Hasta el momento reconocieron a 150 personas que deberán pasar 14 días en aislamiento.