Por demoras en un permiso, "murió solo y lejos de su familia"

El padre de Hernán Gordillo vivía en Buenos Aires y estaba internado en una clínica de Moreno esperando a concretar una operación.



Como la cirugía se postergaba, Hernán y sus hermanos decidieron pedir el traslado hacia Tucumán, provincia en la que reside el resto de la familia.



Sin embargo, tal deseo nunca se pudo realizar debido a que el hombre falleció solo, antes de que se pudiera confirmar el viaje.



"El pedido oficial fue el 6 de agosto, pasaron 12 días y recién me empezaron a pedir más información. El 14, mi padre, por una complicación durante su internación, falleció. Adquirió la Covid-19 asintomático y desgraciadamente no lo pudimos traer para cuidar acá, en Tucumán", relató Hernán Gordillo a Cadena 3.



Habíamos pedido un permiso para entrar con una ambulancia privada pero no se pudo. Cuesta entender cómo se maneja esto y cuál es el procedimiento", lamentó.



Ahora sus hijos, que no se pudieron despedir de él, deberán esperar para trasladar sus restos hasta Tucumán.