Vecinos le exigen a Nación y provincias que apaguen los incendios del Delta

Vecinos autoconvocados se congregaron hoy en cercanías al acceso del puente Rosario-Victoria, para exigir que el Estado Nacional y provinciales "apaguen los incendios" en las islas y reclamar la pronta sanción de "una ley de humedales" en el Delta del Paraná.Pese a la intención inicial de los autoconvocados de interrumpir el tránsito vehicular en ese lugar, la Agencia Provincial de Seguridad Vial decidió cortarlo en el puente Rosario-Victoria "por la nula visibilidad" a raíz de las quemas en las Islas.Los autoconvocados comenzaron a deliberar a partir de las 17 horas, y pasadas las 19.30, seguían debatiendo sobre medidas a tomar, para el caso de que consideren que no hay respuesta de las autoridades nacionales y provinciales para apagar el fuego."En dos reclamos puntuales hay coincidencia: el pedido de una ley de humedales y la urgente extinción de los fuegos en las islas", dijo esta noche a Télam un vocero de la organización ecologista El Paraná No se Toca, que participaba de la reunión.Y agregó: "se debate ahora si se corta en forma permanente el puente Rosario-Victoria, y otras trazas viales como la autopista, hasta que haya una solución a los incendios".Mientras los autoconvocados deliberaban en cercanías del puente, densas columnas de humo provenientes del humedal cubrían a Rosario, tornando irrespirable el aire para los habitantes de esta ciudad del sur de Santa Fe.También empezó a caer una especie de lluvia de cenizas sobre el techo de las viviendas, azoteas y balcones, producto de la intensa quema de la vegetación en las islas, según denunciaron vecinos por las redes sociales.En tanto, el vocero de la Multisectorial por los Humedales, Ivo Peruggino, dijo a Télam que la manifestación de esta noche en el puente "no la realizamos nosotros, es una autoconvocatoria de vecinos hartos del humo y las quemas en las islas".Reveló que anoche, tras tomar contacto con el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, el funcionario envió un avión hidrante que "apagó los focos de incendios cercanos a la cabina de peaje en el puente Rosario-Victoria"."Celebramos la decisión oficial, pero necesitamos diez aviones hidrantes. Si no hay recursos, entonces pidamos ayuda internacional porque ya no estamos hablando de un ecocidio, sino de la vida de las personas y sus viviendas", enfatizó.Por su parte, el integrante de la Multisectorial por los Humedales, Brian Ollearo, dijo hoy a Radio 2 de Rosario que "el principal responsable de que el fuego continúe avanzando y destruyendo el ecosistema en el Delta, es el Estado"."El Gobierno de Santa Fe, Entre Ríos y el Gobierno Nacional, son quienes deben dar respuestas urgentes", aseveró Ollearo y añadió: "el fuego sigue avanzando sobre viviendas de pobladores isleños, pero no hay respuestas concretas y eficientes".Tras señalar que "tampoco se ve la capacidad del Poder Judicial para reconocer quiénes son los responsables de los incendios y castigarlos", dijo que "fue desesperante" lo ocurrido ayer en la zona de Boca de la Milonga.