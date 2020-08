Quemas en islas: "Un modelo productivo está incendiando la diversidad cultural"

Pampeanización de los humedales

La quema de pastizales que está sucediendo la zona de islas afecta profundamente al desarrollo de los econosuastas en los humedales. Desde hace varios los incendios no merman, y es por eso que diferentes asociaciones civiles piden que se tomen medidas drásticas con los causantes de las quemas"El escenario es de extrema gravedad, las imágenes nos muestran todo el dramatismo de la realidad", informó Jorge Daneri, abogado ambiantalista, aEn este momento a las islas no se puede ir porque ponemos en riego nuestra salud, además de las restricciones por el coronavirus.En relación a las causantes de las quemas, el ambientalista apuntó que "las enormes bajantes y sequias sostenidas en el tiempo, hacen que esto tenga un escenario drástico, si ningún lugar a dudas hay intencionalidad de gente que está obrando de muy mala fe"."Esto va ser un tema de investigación relevante para la justicia, porque estos hechos son totalmente atípicos e intencionados", aseguró Daneri."Hay intereses privados que quieren transformar los usos naturales de estos ecosistemas y llevar la pampa húmeda a las islas para sembrar soja, arroz, y utilizarlos para la ganadería, y esto tiene que ser seriamente investigados", sostuvo.En este sentido remarcó: "Se tienen que terminar los endicamientos en el Delta para agricultura, porque hay casi un 20% que están transformando este paraíso que tenemos en nuestro país"."Una de las cuestiones de las quemas es la gran irresponsabilidad del Estado durante años. Desde el 2008 en adelante, todos los informes científicos indicaban que esto iba a suceder", sumó."En este momento el Gobierno Nacional parece que quiere hacer las cosas bien a partir del Ministerio de Ambiente de la Nación, hay efectividades conducentes que están yendo para adelante", sumó.Sin embargo, "hay un incumplimiento de todas las normas de áreas naturales protegidas, por la inexistencia de prepuesto y personal", manifestó."Se está desarrollando un trabajo muy fuerte desde bomberos, pescadores y distintos voluntarios que cruzan a la isla para apagar el fuego".Otras de las cuestiones que se deben tratar es que "e", dijo Daneri."Hay distintas tipologías porque se están produciendo daños, ecológicos, en la salud y daños a futuros que van a ser imposible de recuperar", declaró.. Ese modelo es la simplificación de la soja transgénica, que ha deforestado y simplificado los ecosistemas más ricos de este país maravilloso", sostuvo.En relación a la población de las quemas en las islas, dijo que "hay unas autorizaciones para que se desarrolle las actividades en las islas y desde hace meses no se otorgan"."En las islas no se puede hacer un fuego porque se crean las situaciones para que ocurran a lo que está pasando", culminó Daneri.