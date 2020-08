Pinta murales para crear conciencia sobre el uso del barbijo

Diego Ajalla es un artista autodidacta que llegó desde Salta hasta Neuquén para vivir de lo que le apasiona: dibujar. En tiempos de pandemia, realiza murales en la ciudad neuquina para concientizar sobre el uso del barbijo para evitar el contagio de coronavirus.En Salta abandonó la primaria con solo once años para trabajar en el monte con sus hermanos juntando leña y abono de ganado para ayudar a llevar un plato de comida a la mesa familiar. Con los años pudo terminar la primaria y la secundaria."Es un don que tengo desde chiquito. En lo que más me destacaba era en los dibujos. Se hacían concursos entre colegios y salía primero", contó Diego a LMNeuquén, recordando los primeros pasos en el arte que tan feliz lo hace.El joven ya realizó murales en la zona del Bajo de la ciudad sobre la naturaleza de la región y le rindió un homenaje a un familiar que lucho en la guerra de Malvinas siendo piloto. En los últimos meses, decidió pintar para crear conciencia social sobre el uso de barbijo utilizando personajes animados.En la ciudad de Neuquén, a 2000 kilómetros al sur de su tierra natal, realiza imagenes en muros sobre Chespirito, la Chilindrina, Quico, el Chavo del 8, Condorito, Clemente, el Sheriff Woody de Toy Story, y hasta de los Simpsons."Siento que Dios me bendijo, que pude tener la oportunidad de vivir del arte. Dibujar es lo que más quiero. Gracias a Dios, llegué más lejos de lo que pensaba. Antes que nada, soy muy creyente", expresó Diego, agradecido por tener la oportunidad de vivir de lo que quiere.