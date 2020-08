Le niegan el ingreso a San Luis para ver a su padre enfermo

Sociedad Papá de Solange reveló qué le dijo su hija en una de las últimas comunicaciones

Una joven de Tierra del Fuego pide ingresar a San Luis para ver a su padre, que tiene cáncer de pulmón y está grave, pero las autoridades provinciales le negaron la entrada en reiteradas oportunidades en medios de las restricciones de circulamiento por la pandemia del coronavirus.Se trata de Victoria Garay, quién contó aque desde el 11 de agosto ya completó "diez formularios" pidiendo que le concedan el permiso para ingresar a San Luis."Nos dijeron que podíamos hacer la cuarentena en un hotel que nos pedía 73.500 pesos para alojarnos, pero les dijimos que no porque no tenemos ese dinero", agregó.En ese marco, precisó que las primeras solicitudes "fueron rechazados por no tener domicilio en la provincia", mientras que en otras ocasiones le "cambiaron los motivos".Hasta el momento, no hay un comunicado oficial del COE que se expida sobre si se les va a permitir, o no, el ingreso a la provincia. La situación es desesperante para la familia, dada la delicada situación de salud de su padre."Está muy grave. Anoche lo trasladamos al Hospital de Quines porque necesitaba oxígeno", dijo a Cadena 3 Graciela, esposa del enfermo."Él está inconsciente, tiene muy poquitos momentos de lucidez y ya, prácticamente, no habla", agregó."Se emociona mucho cuando sus hijas lo llaman por teléfono", finalizó.El diputado nacional Alejandro Cacace ha hecho eco del desesperado pedido de las hermanas. "Señor Gobernador Alberto Rodríguez Saá. Le solicitamos autorice, con el adecuado testeo, el ingreso de Victoria Garay a San Luis para ver a su padre que es paciente oncológico y está grave", publicó en su cuenta de la red social Twitter.En ese marco, Cacace resaltó que el pedido es "una cuestión humanitaria", y destacó que el viaje fue "impedido reiteradamente".Las hermanas Garay ya están en camino hacia la Provincia, más allá de que el permiso aún no está confirmado. El recorrido llevará unos tres días porque deben ingresar en barcaza por Chile. La familia reclama que la situación es apremiante."No tenemos 14 días", aseguró Victoria, cuya situación es similar a la que atravesó Pablo Musse, el neuquino que buscó estar en Córdoba junto a su hija, Solange, porque transitaba un avanzado cáncer de mama.La joven falleció antes de que él consiguiera la autorización, lo que ocasionó una polémica en la que intervinieron sectores políticos y sociales, además del publico en las redes sociales.