"La gente está cansada de la inseguridad", dijo remisero que mató a ladrones

Policiales El policía remisero que mató a dos asaltantes fue liberado bajo fianza

Franco Rolón, el policía remisero que mató a dos ladrones que lo asaltaron en la localidad de Sauce Viejo, rompió el silencio este lunes tras haber sido excarcelado el pasado sábado tras la audiencia realizada en Santa Fe. Afirmó que "la gente está cansada" de la inseguridad y cree que por ese motivo recibió un gran apoyo que se tradujo en masivas movilizaciones por la causa. Además, aprovechó para mandar sus condolencias a las familias de los delincuentes abatidos el martes pasado. "Estoy triste por lo que pasó", comentó.Consultado sobre las masivas manifestaciones de apoyo que recibió en Santa Fe, comentó que "la gente está cansada" de la inseguridad y "pide que la Policía actúe, pero cuando la Policía quiere trabajar pasan estas cosas. Esto hace pensar a uno que no tiene que hacer nada porque se corren estos riesgos. Por eso creo que el apoyo fue terrible. No tuve ni a uno que me haya dicho que hice mal las cosas. Era mi vida o la de ellos"."Mando mis condolencias. Estoy triste por lo que pasó. Ese día solo salí a trabajar. No me levanté pensando en hacer eso. Quiero que pase esto. Solo salí a trabajar y me defendí. No tuve otra oportunidad. Fue todo una cuestión de milésimas de segundos, pasó todo muy rápido", añadió el policía remisero.