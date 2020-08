Eventos y partidos de fútbol derivaron en 400 aislados por Covid en Basavilbaso

En Basavilbaso durante la última semana comenzaron a surgir casos de coronavirus. En este momento hay 10 casos confirmados, y se espera que el número de infectados siga creciendo."La situación se volvió compleja cuando tuvimos la noticia de los dos primeros casos confirmados, y durante el fin de semana llegamos a los 10 pacientes infectados", informó el intendente de Basavilbaso, Hernán Besel, aDebido a los diez casos de coronavirus, el intendente aseguró que "h"."Si bien no podemos confirmar cual fue el paciente cero, indudablemente sabemos que la impudencia hizo que se hayan multiplicado de manera exponencial", aseguró el presidente municipal.Y declaró: "Se desarrollaron algunas actividades que no estaban habilitadas y esto agravó la situación. Muchos de los contactos estrechos estuvieron en".Sobre la salud de las personas confirmadas, mencionó que "en este momento tienen sintomatología leve y eso es de gran ayuda dado que nuestra infraestructura sanitaria es limitada, dependemos en alguna medida de Concepción del Uruguay"."Actualmente todo se están sus domicilios particulares, no hemos tenido que hospitalizar a ninguno", resaltó.Debido al aumento exponencial de casos, desde el municipio se decidió volver marcha atrás con algunas actividades que se encontraban habilitadas. La medida rige hasta el 6 de septiembre.En este sentido, Besel señaló que "no es una fase 1 porque tenemos actividades habilitadas, que en un comienzo no lo estaban, decretamos algunos cortes en cuanto a los comercios".Además, mencionó "las actividades que conglomeran personas, como gimnasios, restaurantes, cultos, y actividades no esenciales volvieron para atrás".A su vez, contó que para que se efectúen los controles de los protocolos establecidos, el municipio solicitó ayuda al Juzgado Federal, y les enviaron efectivos policiales para custodiar la ciudad.De todos modos, "los comerciantes comprendieron la situación y están a la altura de la circunstancia".Al finalizar dijo que "este fin de semana prácticamente no hubo movimiento en los lugares públicos al aire libre, que antes venía siendo una situación difícil de controlar"