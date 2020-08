Incendios cerca de Ibicuy: "La situación durante el fin de semana fue un caos"

Sociedad Bomberos apagaron incendios y salvaron la vida de un pequeño gato

En la zona de islas entrerrianas continúan ocurriendo numerosos focos de incendios, la zona de Ibicuy, se van quemando más de 2.000 hectáreas y bomberos trabajan exhaustivamente para sofocar las quemas."En este momento la tarea es muy compleja, hay alrededor de ocho focos de incendio, y estamos cubriendo principalmente donde corren riesgos viviendas o corrales", informó, un bombero de Islas del Ibicuy, Andrés Muñoz, a"Somos alrededor de 30 bomberos que estamos alerta esperando el llamado, sabemos que la situación es delicada,", explicó.El domingo desde Ibicuy se observaron columnas de humo espeso y fuego que provenían de la zona de Islas Lechiguanas, frente al Paraná.Sobre estos focos de incendios, indicó que "el personal salió cerca del mediodía y retornó al cuartel alrededor de las 22 horas, nos cansamos mucho, encontramos muchos animales quemados que no pudimos salvar"."En un incendio el sábado, uno de los bomberos encontró un gato que era de una familia de la zona, tenía todo el pelo quemado, le hicieron maniobras de RCP, se le suministro aire y por suerte el gato pudo vivir", resaltó.Además, contó que "los pastos están secos, no sabemos cómo se inician los incendios, cuando llegamos al lugar hablamos con los dueños, y nos dicen que no vieron nada, nadie confirma que prendieron fuego y se les descontroló la situación".Al finalizar, Muñoz resaltó que "hay que tomar conciencia, esto no es un chiste, hasta ahora se han perdido campos y animales, es una locura total" .