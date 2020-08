Desalojo a puesteros: "Nos inculcaron trabajar y solamente pedimos eso"

Trabajadores de puestos de frutas y verdura que estaban ubicados en distintos puntos de la peatonal San Martín y zona centro de Paraná, fueron intimados por la Municipalidad para desalojar la vía pública."Nos notificaron que debemos dejar el puesto, trabajamos hace muchos años en el rubro de frutas y verduras, somos más de ocho familias que vivimos de esto", indicó Sebastián, un trabajador que tiene su puesto ubicado en calle Uruguay y San Martín, aPor su parte un trabajador que tiene su puesto en calle Pelegrini y Perú remarco que "pedimos que nos dejen trabajar,".Y denunció: "El día 10 de junio, la Municipalidad me retiró el puesto a las 20:30 y nadie me notificó"."Hice un acta en la Municipalidad, y también una exposición en la Comisaría Primera, quise ir a retirar mi puesto a la planta de asfáltica y no lo encontré. Además, me vino una multa del Juzgado de Faltas", sentenció.En este sentido manifestó que ", si hay que volver a pagar higiene y profilaxis lo hacemos"."Si no me dejan trabajar no sé qué voy a hacer, no tengo otro recurso, crié hijos nietos y bisnietos con este trabajo".Uno de los trabajadores presentes resaltó: "Trabajamos de vender frutas, verduras y pescados".