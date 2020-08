Santa Fe sigue con los controles estrictos en la cabecera del Túnel Subfluvial

Santa Fe continúa con los controles estrictos en la cabecera del Túnel Subfluvial donde realizan el test de olfato y exigen el hisopado negativo a aquellas personas que quieren ingresar a dicha provincia y no desempeñan tareas consideradas esenciales.Acerca de los controles sanitarios, dos de las enfermeras encargadas de las tareas, señalaron aque cumplen turnos de ocho horas. Están situadas después del puesto de control de documentación y su labor consiste en constatar que quienes circulan no presenten síntomas como para activar el protocolo por Covid-19. "Le damos un algodón o hisopo con cuatro aromas diferentes. Si acierta y no tiene inconvenientes con la temperatura corporal, puede seguir su camino".En caso de no reconocer el olor o si tiene fiebre "se lo deriva a la cabina. Se corrobora que el test hecho en ruta es positivo. Si da de la misma forma, se labra un acta de constatación y deben regresar a su lugar de origen. En el caso de Santa Fe, se activa el 0800 y se da seguimiento por su sintomatología", precisó otra de las profesionales.Corroboraron que "se nota mucho la bajante de circulación por el pedido de hisopado, fundamentalmente a gente proveniente de Paraná, ya que allí tienen circulación comunitaria".Finalmente, manifestaron que han detectado "más alergias y gripes que Covid positivo. Son muchas horas paradas acá, pero vale la pena, al igual que los chicos de Seguridad Vial que hacen su trabajo acá", completaron.