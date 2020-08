Anses: En la provincia 270.000 personas cobran el IFE

Economía Quiénes cobran este lunes los beneficios de ANSES

Jubilaciones

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es un beneficio de 10.000 pesos, que dispuso el gobierno nacional en el marco de la pandemia del coronavirus, para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías, lleva tres pagos realizados."En la provincial cobran el IFE 270.000 personas que corresponden al 30 por ciento de la población económica activa de Entre Ríos", informó el gerente de las Unidades de Atención Integral (UDAI) Paraná I, Pablo Clementi, aA través del IFE, se incorporaron muchas personas que antes de la pandemia no percibían subsidios por parte del Estado. "El Ingreso Familiar de Emergencia, dio cuenta de que había muchas personas que estaban por fuera de lo que es el sistema formal", señaló Clementi.A su vez, destacó que "el IFE sirvió para que este sector de la población este bancarizado y tenga una formalidad" .Por otro lado, el gerente de la UDAI, se refirió a la situación de las jubilaciones durante la pandemia: "Dentro de lo que es el procedimiento habitual no hay demoras, en este momento la atención se da presencialmente por turnos, entonces tenemos estandarizados el flujo de personas".En relación a la atención virtual, manifestó que "a veces tarda un poco más, pero no es nada significativo. De manera online se pueden gestionar todos los beneficios como jubilación, pensión directa o derivada".Una vez que el tramite culmina, "al beneficiario se le notifica al domicilio indicándole lugar y fecha de pago", explicó Clementi."En este momento se están atendiendo todos los tramites, pero se da prioridad es aquellos que no sepueden resolver por atención virtual. La atención en las oficinas es de 7:30 a 13:30", sumó.Al finalizar dijo que "en las oficinas ya no se generan colas, debido a que solo se atienden bajo turno previo, se dispuso una mejor organización y las personas toman los recaudos necesarios".