Buscan a un afortunado que se hizo millonario con el Telekino

El domingo 16 de agosto, tras una larga interrupción por la cuarentena, regresó el sorteo del Telekino, con un primer premio fabuloso: $ 53 millones, dos casas, cuatro autos y cuatro viajes para cuatro personas con todo pago.



El ganador compró su boleta en una agencia de Pilar, pero con un detalle: lo hizo en marzo, antes de que el Gobierno dictara el aislamiento obligatorio. Aún no se presentó a cobrar, pero desde la agencia confían en que aparezca.



El billete ganador fue vendido en la agencia ubicada en San Martín 124, cercana al puente Champagnat.



Su propietario Ramón Ezcurra dijo a Cadena 3: "Queremos informar el sorteo se hizo y que revisen. Como pasaron cinco meses tenemos miedo que la persona no se entere".



"No es necesario que pasen por la agencia. Que se entere que ganó una millonada", resaltó.



Los números son: 02-03-05-06-08-09-11-15-16-17-20-21-22-23-25, correspondientes a la boleta Nº 1.457.



El ganador tiene hasta el 7 de septiembre para presentarse y poder cobrar su premio.