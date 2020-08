Imágenes: Las sierras de Córdoba sufren el peor incendio en 12 años

Foto 1/8 Foto 2/8 Foto 3/8 Foto 4/8 Foto 5/8 Foto 6/8 Foto 7/8 Foto 8/8

Las sierras del norte de Córdoba sufren el incendio más grande en los últimos 12 años, según indicó el director de Defensa Civil de la Provincia, Diego Concha.



Las llamas comenzaron el viernes en Copacabana, en el departamento Ischilín, y se desplazaron hacia el Valle de Punilla, a un ritmo incontrolable.



La zona más afectada en Punilla es la próxima a la ruta nacional 38, entre las ciudades de Capilla del Monte y Cruz del Eje.



En ese lugar, el tránsito vehicular está cortado y unas 150 personas debieron ser evacuadas hacia el este. Algunas de ellas fueron llevadas a Capilla del Monte y otras a San Esteban.



Si bien hay al menos 7 viviendas dañadas, algunas de manera parcial y otras total, no hubo que lamentar heridos hasta ahora.



Este lunes, se espera que operen unos 5 aviones hidrantes ya que este domingo -por la baja visibilidad- no pudieron sobrevolar la zona.



"Por suerte, en ningún momento el fuego ha cruzado la ruta 38. Es un incendio muy importante. Tenemos a 170 bomberos entre el lado de Ischilín y Punilla. La gente se pudo evacuar a tiempo en la zona de la ruta 17 hacia Ongamira y Los Terrones", dijo Concha.



"Hay algunas viviendas con destrucción parcial y total. Pero todas las casas, desde el cruce de la ruta 17 hacia Capilla del Monte, fueron salvadas. Se produjeron daños en siete propiedades, en la zona que va desde el cruce de la ruta 38 a la 17. Afortunadamente, no tenemos heridos. Desde 2008 no hay un incendio así en la provincia", agregó.



Otro foco de fuego de importancia se registra en la zona del cerro Pan de Azúcar, en Cosquín.



En ese lugar, Bomberos lograron contener un flanco que se dirigía hacia Villa Allende. había temor de que el foco se convirtiera en un incendio de interfase, por lo que dispuso la presencia de autobombas y cuadrillas para proteger las viviendas.



Por otra parte, también hubo este domingo otros dos focos en Despeñaderos y Bell Ville, que fueron controlados por los bomberos.



Tras una reunión con bomberos y Policía, el ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, dijo a Cadena 3 que "se está trabajando a destajo".



"Hay casas quemadas íntegramente y algunas parcialmente", confirmó.



Por los focos de fuego, la ruta 38 permanece inhabilitada en el trayecto de Capilla del Monte y Cruz del Eje debido a la poca visibilidad, y hay evacuados, según informó Concha.



"Es un mismo incendio que viene desde Copacabana. Se trata de un incendio que está totalmente descontrolado y es explosivo", aseguró en relación a las condiciones meteorológicas que favorecen el fuego.