Sacerdote con Covid-19 sigue evolucionando y mandó un video para los jóvenes

El sacerdote Gregorio Nadal más conocido como "Goyo", sigue evolucionando satisfactoriamente tras un proceso de neumonía que lo afectó en los últimos días, en su estado de salud.Visiblemente mejorado contó que se encuentra "muchísimo mejor después de algunos días de dificultad. Estuve ocho días sin poder dormir por las molestias que tenía"."Actualmente me encuentro sin la necesidad de la asistencia de una mascarilla de oxígeno, por lo que si todo sigue bien pronto estaré nuevamente en mi casa, debido a que el martes me realizarían nuevamente un hisopado y allí se verá como continúo", añadió.Luego de haberse confirmado en un nuevo hisopado, que tiene coronavirus activo, el sacerdote no paró de agradecer el trato y el compromiso de todo el personal sanitario"."Ellos entregan todo el amor y el profesionalismo por los pacientes, en una actitud que uno tiene que destacar. Hay que estar en este lugar para darse cuenta del trabajo de los médicos y enfermeros", expresó.

Luego de haber recibido enorme cantidad de mensajes de aliento, uno de los que más lo emocionó fue de un grupo de estudiantes quienes le prepararon un video dándole fuerzas y expresándole el cariño: "Yo quise retribuir con un mensaje principalmente a los jóvenes, para que se cuiden y se protejan, respetando el distanciamiento, con la responsabilidad de no tomar mate entre ellos" expresó desde su lugar de internación en la sala de covid del hospital Centenario.En el video se lo ve visiblemente mejorado, lo que ha provocado la alegría de la comunidad de Gualeguaychú, publica