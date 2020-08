"Debemos trabajar en la identidad de la región", dijo a Elonce TV Efraín Colombo

El cantautor santafesino Efraín Colombo dialogó junto a Francisco Cuesta en una nueva edición del programa. En vivo cantó"A fines del año pasado y principio del 2020 veníamos planificando mi nuevo disco. Enero y febrero trabajamos para eso, pero en marzo cuando nos tuvimos que guardar, el disco quedó medio trunco", expresó Efrain a"Seguimos trabajando, porque cuando las canciones vienen es difícil parar y fueron surgiendo algunos temas que no teníamos previsto lanzar este año. Cuando la pandemia nos permitió volver de a poco a los estudios de grabación, comenzamos de nuevo a trabajar con el disco" dijo.Y agregó que "lo que creo que este tercer disco planta es una bandera distinta. En este trabajo me mire para adentro y vi lo que soy, mis miserias, mis broncas, lo que tengo que corregir. A partir de eso, comenzó a nacer otro canto"."Sería muy difícil para mí, estar contándole al barrio o a lo que llevo adentro, si no hubiera pasado por los mojones de la identidad marcada de los grandes artistas".Sobre Miguel Ángel Morelli, contó que "esta mirada introspectiva que hice, me hizo dar cuenta que estoy en deuda con muchos cantores, como por ejemplo Morelli. Para mi fueron poetas porque marcaron el rumbo desde su lugar".Jorge Rojas "fue el motor fundamental de mis sueños. Una vez le mostré una canción a Jorge, que no estaba terminada y me dijo, esa canción la quiero para el disco nuevo y yo no le creí. Después compusimos juntos el tema y así se llamó su disco".Más de veinte artistas de nuestra música popular se unieron en una canción escrita por el santafesino Efraín Colombo, pero que lleva una fuerte impronta colaborativa y federal.La grabación del video "" surgió a raíz de la realidad que están padeciendo los ríos del litoral argentino y cuenta con las participaciones especiales de René "Residente" y Luis Landriscina, y de los cantores Jorge Rojas, Lucio "El Indio" Rojas y Alfredo Rojas (Chaco Salteño).Al respecto Efraín, dijo que "Canal Once tuvo mucho que ver. Yo estaba viendo una entrevista que salía por este canal, sobre la bajante del rio, el entrevistado era un politólogo y yo lo escuchó, y me comunicó con él y a partir de ahí comenzó la idea".Al finalizar expresó que "debemos unirnos para poder trabajar en la identidad y sostén de una región a través de la cultura".