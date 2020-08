Las nuevas medidas dispuestas en Victoria ante el aumento de casos de Covid-19

Teniendo en cuenta el aumento de casos positivos por Covid-19 en la localidad de Victoria, el Ejecutivo Municipal, en acuerdo con el Comité de Emergencia local (COES), implementó nuevas medidas restrictivas que tradujo en el Decreto N°871, que ya entró en vigencia y se extenderá por el lapso de catorce días.



A continuación, las nuevas medidas implementadas:



-Disponer el cierre preventivo al público de las cantinas y/o bufets de los clubes y/o instituciones de la ciudad por el término de catorce (14) días a partir del dictado del presente, las que sólo podrán continuar prestando el servicio de venta de comida por el sistema de delivery.



-Fijar por el término de catorce (14) días a partir del dictado del presente, como días y horarios de apertura y cierre de negocios los siguientes:



A.-) comercios en general:

-De lunes a domingos (incluido feriados): de 08:00 a 20:00 horas.

Los comercios con 'servicio de delivery' podrán funcionar bajo esta modalidad:

-De lunes a domingos (incluido feriados): hasta las 23:00 horas.



B.-) comercios dedicados al rubro bar y/o comedor:

-De lunes a domingos (incluido feriados): de 08:00 a 20:00 horas.



El 'servicio de delivery' podrá trabajar:

-De lunes a domingos (incluido feriados): hasta las 23:00 horas.



Las disposiciones fueron anunciadas por el intendente Domingo Maiocco durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado del Director de Salud Municipal Federico Picchi, Director del Hospital Cúneo, Adrián Díaz; la coordinadora provincial de salud, Nelly Amilibia, y el Sub Jefe de Policía Roberto Borré.



Las autoridades remarcaron que queda facultado el servicio de Inspección General para hacer uso de la medida de cierre preventivo de aquellos establecimientos y/o locales en los que se constate el incumplimiento a lo establecido en la norma, ello en virtud de la emergencia sanitaria, debiéndose labrar el acta respectiva para su remisión al Juzgado de Faltas Municipal.



Al respecto, Picchi expresó que el personal de salud, es uno para cubrir tanto la parte pública como privada, "y por ello se habla de población esencial cuando se insiste en cuidarlos".



También se insistió en la responsabilidad que le cabe a la población en su rol de cuidarse y de prevenir conductas que por distintos medios se están desalentando. En ello insistieron tanto los médicos como el referente policial. "Tomaremos este período de dos semanas para recuperar a nuestro personal de salud, y les pedimos que sigan cuidándose como hasta ahora. Los servicios están trabajando con normalidad y reorganizándose. Hemos tenido aumento de casos. La situación epidemiológica es la siguiente (por fuera de los 12 activos y tres recuperados): Hay 26 casos en estudio y vamos a hisopar 7 más", expresó Díaz. En este conteo se agregan también los 60 aislados en sus domicilios y que aún no presentan síntomas para ser hisopados.



No pasó desapercibido lo que mencionó la pediatra Amilibia quien puso el acento en el consumo de mate como una de las vías de contagio al ser compartido por varios en una ronda familiar, social, o de trabajo. "Pedimos por favor que no se comparta el mate bajo ninguna circunstancia", insistió.



Sobre el hecho puntual de cierre las cantinas y o bufet de los clubes, Maiocco respondió que "en estos lugares no se está cumpliendo el distanciamiento social". Además insistió en que si la población no cumple o se debe recurrir a la fuerza pública para evitar incumplimientos, "Vamos a tener que prorrogar la medida".



Para terminar se requirió, una vez más, a la población en general la toma de conciencia ante esta grave pandemia y la colaboración para el estricto cumplimiento de las medidas dispuestas en el decreto. Las medidas detalladas entraron en vigencia a partir del viernes, 21 de agosto. (Paralelo 32)