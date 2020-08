Piaggio: "Buscamos descomprimir el sistema de salud para no llegar al colapso"

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio adelantó que conversó con el Ministro de Salud de la Nación y que en las próximas horas podría haber novedades para Gualeguaychú.Se recordará que el mandatario municipal confirmó que la ciudad regresaría a la fase 1, pero esta decisión debe tomarse con el aval de la Nación, es por eso que se espera el Decreto que lo confirme.En este sentido expresó que conversó con Ginés González García y le transmitió que esta determinación es esperada con urgencia.Esto significa un nuevo y duro golpe contra el comercio local, aunque explicó que "es necesario para descomprimir el sistema de salud y no llegar a un colapso".Las actividades recreativas, como caminatas o salir a andar en bicicleta "no van a poder ser", indicó Piaggio y agregó que "los controles se van a poder más estrictos. Sólo van a poder entrar y salir quienes tengan permiso de trabajo esencial".La vuelta a Fase 1 se extenderá, por lo menos, hasta el 30 de agosto, aunque no se descarta que esta medida se vuelva a instaurar una vez realizado el balance.El intendente confirmó que afortunadamente "estamos muy bien respecto a camas de Terapia Intensiva, pero no es la misma situación con las camas de internación comunes, y este fue el punto para volver al aislamiento".