Cremaron un cuerpo equivocado: "Queremos saber dónde está mi cuñado"

Domingo Contreras tenía 76 años. El 2 de agosto, ingresó con un cuadro de insuficiencia renal al Hospital Provincial Petrona V. de Cordero de la localidad bonaerense de San Fernando. Estuvo internado sin recibir visitas de familiares ante el riesgo de un contagio de coronavirus. El 14 de agosto, a través de un llamado, su familia fue notificada de que había muerto.



Los familiares de Contreras se acercaron al establecimiento para reconocer el cuerpo, pero les mostraron los restos de otro hombre. Hoy denuncian que no saben dónde está Domingo.



Rodolfo Chávez tenía 89 años y murió tras haber estado internado desde el 1 de agosto por coronavirus. Por protocolo, al tratarse de un paciente infectado con Covid-19, su cadáver debía ser cremado. Sin embargo, sus familiares afirman que los restos de Chávez todavía están en la morgue. Y las dos familias sospechan que Contreras fue el cuerpo que cremaron.



"Cuando nos avisaron que Domingo murió, fuimos con personal de la funeraria al hospital para reconocerlo. Y no era él. Queremos que aclaren esto. Queremos saber qué pasó y dónde está", contó Mario, cuñado de Contreras a TN. Y señaló que cuando el error quedó al descubierto, "vino el director del hospital y se fijó si lo habían trasladado a otro lado. Lo buscó, pero no lo encontró".



"El director reconoce que hubo una equivocación", agregó el hombre. "Dijo que estaba juntando todos los elementos que debe llevar a la fiscalía, pero nosotros no tenemos respuesta", concluyó.



La Dirección Ejecutiva del Hospital "Petrona V. de Cordero" informó que abrió una investigación para esclarecer el caso. "A raíz de haber tomado reciente conocimiento de un hecho que podría tratarse de un error en la entrega de cuerpos de dos pacientes fallecidos, se han iniciado actuaciones pre sumariales tendientes a asumir las responsabilidades que correspondan", señalaron en un comunicado.



"Se ha tomado contacto personal con ambas familias, poniendo a disposición todo elemento que consideren necesario para brindar luz a esta situación, así como el correspondiente apoyo psicológico a los deudos en caso de que consideren requerirlo", añadieron las autoridades del hospital.