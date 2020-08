Los astrólogos, ¿predijeron el coronavirus?

Predicción

Ni por asomo

Les dono esto por acá... pic.twitter.com/o8TQpqnX2C — Diego Wainstein (@diegowainstein) April 5, 2020

. La etimología dice que la palabra viene del latín y que significa simplemente "decir algo antes de que ocurra". Para la Humanidad siempre fue un reto y una gran curiosidad anticiparse a cómo sería el mundo en el futuro. Y allí aparece otra palabra: futurología, ligada a estudios sistemáticos en base a mitos, cálculos, magia y relatos que se debaten entre el arte y supuestas ciencias sobre los mañanas posibles, probables y hasta preferibles.Este 2020 parece no haber sido deseado por nadie, pero aún peor: nadie vaticinó lo que depararía. Sólo la astróloga Ludovica Squirru parece haberle pegado en el palo, bueno, según cómo se mire o escuche.El mercado de las adivinaciones y profecías es amplísimo y tiene a miles de lectores cautivos. Consumidores de horóscopos occidentales, chinos, mayas, aztecas y celtas, entre otros tantos, que diariamente se publican en las redes, revistas, diarios, periódicos y hasta en libros. Nada nuevo. Ahora bien, qué pasó con estas predicciones y futurologías que algunos ligan al año de Capricornio, otros al de la rata de metal y todos al de la pandemia del Covid-19. Veamos.Entre los clásicos y más populares de los autores nadie puede desconocer a Horangel y a Ludovica Squirru. El primero, edita su guía de astrología práctica ininterrumpidamente desde 1963, pero el último texto salió hace ya un tiempo, a fines de 2018, en versión dos por uno: Horangel 2019/2020.El famoso astrólogo de 92 años que siempre advirtió que no hace adivinaciones sino predicciones estudiadas, hace meses que no está en los medios y no publicó obra reciente que hablara del Covid-19 ni sus consecuencias mundiales.En cuanto a Ludovica, toda una sorpresa que demuestra que los vaticinios son importantes para quien los dice y comercia pero mucho más para quien los escucha.El 11 de octubre del año pasado en el programa radial que conduce Reynaldo Sietecase se le preguntó por el 2020, el año del roedor metálico para los chinos.. Pero quienes en ese momento habían escuchado el mensaje con tintes políticos, hoy lo descifran en lenguaje sanitario y ligado a la pandemia y no dejan de confiar en la astróloga, poeta y actriz tal vez con el oráculo en habla hispana más leído (tiene más de 35 best sellers publicados en su haber).A su último libro basado en la matematica, medicina y astrología de los 12 animales chinos, Ludovica lo terminó en junio del año pasado y diagnosticó allí que al ser este un año con energía de metal estarían complicados los pulmones, vejigas y riñones. Quien no puede a estas alturas asociar "pulmones" con Covid, aunque vejigas y riñones queden para otro cuadro viral.Ella, gran divulgadora de sus predicciones, argumentó con más amplitud que población china: dijo que asoció Argentina con hantavirus, excrementos de la rata, la inhalación posible de ellos, y entendió que se venía una plaga en los cinco continentes a través de las ratas, "o el murciélago es una rata voladora lago o por virus diseñado...no sabemos, sí visualicé cambios radicales". Ministro de Salud Ginés González García, incorpore a Ludovica al equipo.Lo cierto es que Ludovica avanzó por sobre la actual pandemia y dijo que esto es "una gran oportunidad para un cambio" porque antes del coronavirus la Humanidad, asegura, estaba moribunda con tantas exclusiones, femicidios, derechos humanos pisoteados, hambruna en el mundo. "Parece que el corona acentuó, esto es un gong como la caída de Babilonia, una civilización que no daba para más". Y, sí antes del corona virus es un lapso tan impreciso como legendario."¿Cómo seguimos?", se le preguntó. "Con constelaciones familiares y sin paralizar la economía", aconsejó, porque "en agosto y septiembre vendrán muchas personas al país por nuestros recursos naturales". Atentos.En cambio no tuvieron la misma suerte otros trabajadores de la adivinación. En el libro Predicciones 2020, de Jimena La Torre (Grijalbo), una mujer televisiva que siempre lleva un gorro de estilo turco marroquí y un decorativo bindi en el entrecejo (punto que usan las mujeres en India) además de un canal de Youtube (Jimena La Torre Esoterismo) con más de 30 mil suscriptores.En la contratapa de su último texto, el 12, aclara que La Torre estudió en la escuela del astrólogo estadounidense Howard Sasportas, entre otros sitios de capacitación, y trabaja desde hace más de una década en diversos medios de comunicación.En el segmento Mes por Mes, en la página 43, La Torre publica las predicciones de marzo, el mes que se conoció masivamente la pandemia en todo el mundo. "Todo lo que hagamos en estos días será como una especie de semilla a la que vamos a regar para que todo el año nos dé sus frutos. A diferencia de lo que ocurre habitualmente, este no será un marzo acelerado sino más bien tranquilo". No le pegó ni por asomo.Pero no todo quedó allí. Esta mujer que titula sus predicciones en las redes con "Vos sos tu propio templo", "Ruda: aleja el mal" o "Hechizo de amor carmesí para atraer el amor", tras varios consejos despidió al mes con un "Gracias, marzo, por generar más amor en mi vida". Nada se lee en las páginas sobre los letales contagios mundiales. Si bien en el segmento que refiere a diciembre se anima a decir: "No nos vamos a dar cuenta de que el año se acaba y, en cambio, nos estaremos concentrando en todo lo que queremos lograr en 2021, con tranquilidad e ideas nuevas... El 2021 promete ser un cambio de paradigma total, una nueva óptica para mirar la vida". Nada que no desee hasta el común de los mortales cada fin de año y más en uno como este.La Torre fue invitada junto a Lourdes Verón al programa de Mariana Fabbiani en la televisión y el comediante Diego Wainstein captó el momento en un Tik-Tok. Verón que se presenta en su Instagram como alguien que tira "cartas en San Isidro y Capital" compartió cámara con su colega.Ambas coincidieron al decir que los argentinos íbamos a tener un "buen año" y "con mucha protección".Y exhibiendo dos cartas de tarot, Verón vaticinó que sería un año con "dinero y abundancia" y protección, "cómodo para andar por la calle". Nada menos. Aunque La Torre redobló la apuesta: "Será un año para viajar, empieza la era de Acuario".Otra astróloga mediática que hasta sacó libro de oro el año pasado y lo presentó ante las cámaras de Crónica en diciembre junto a sus predicciones fue Mónica Eyherabide, quien aclara que no es vidente sino una "humilde astróloga" y confía de sus cartas natales.Podría decirse que ella, algo más cercana a lo vivido hasta ahora, dijo: "Va a ser un año muy fuerte por la conjunción planetaria en Capricornio". Para quien no entiende la acepción de "fuerte" la especialista explicó que esa conjunción no se daba "desde antes de Cristo, cuando se creó Babilonia", lo que marca, según ella, "un nuevo comienzo en el mundo". Así lo dice en su décimo libro y remarcó: los cambios que comenzaron este 2020 en la Humandiad continuarán hasta 2026. A agarrarse.En cuanto al país en particular, y desde carta natal de Argentina, Eyherabide había adelantado hace ocho meses que este sería un año de "gran aprendizaje porque la Luna, que representa al pueblo, está a 19 grados de Capricornio y ¿dónde está Saturno?, encima...Estamos viendo nuestras raíces, los problemas que arrastramos de tantos años. Es como si estuviéramos haciendo psicoanálisis y viendo los errores del pasado y como toda terapia, es buen momento de darnos cuenta de que si queremos crecer debemos salir de la adolescencia y hacernos cargo". ¿Qué hubiera dicho Freud de esto?La mujer, ante un grupo de panelistas ansiosos por saber qué le depararían los planetas a cada uno de sus signos, habló un poco de todo. De Ted Turner, de las guerras del conocimiento, del buen 2020 para los signos de Tierra (Capricornio, Tauro y Virgo) y de las "cabras prácticas que con su energía suben montañas". De la pandemia, nada.Creer, escuchar o reventar.