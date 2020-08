Incentivadas por enfermera, en geriátrico entrerriano bailan al ritmo de Tik Tok

"Comenzó como un juego", y ahora son "famosas"

"Aislamiento social no es lo mismo que aislamiento emocional"

Médicos, enfermeras y muchos otros profesionales de la salud que continúan en la primera línea de batalla contra el Covid-19 hallaron en la red social Tik Tok una forma de hacerle frente a la pandemia durante sus guardias. A lo largo del mundo se vio cómo los héroes de guardapolvo blanco y ambo celeste hicieron uso de la app para distender las duras jornadas de trabajo y generar una alegría entre tanta incertidumbre y preocupación.Tal es el caso de la(Departamento Diamante). En el geriátrico se detectaron casos positivos de coronavirus que demandaron un estricto protocolo de aislamiento para los pacientes a fin de evitar una cadena de contagios al interior de la institución., contó ala profesional de la salud. "Tengo una cuenta en la que siempre les mostraba a las residentes los videos que subía, eso fue en julio; les ofrecí de hacer uno y enseguida se engancharon", rememoró la trabajadora."Hicimos un video, después otro, que llegó hasta familiares de Comodoro Rivadavia de una de las residentes y, aseguró Villanueva.Fue así como, según ellas mismas se caracterizan.explicó la enfermera del Fidanza., porque hasta lo ensayan antes y ahora hasta ellas mismas elijen qué tema quieren hacer...", destacó la trabajadora.Debido a la pandemia por coronavirus, las residentes del geriátrico no pueden recibir visitas de sus familiares, e incluso no pueden tener contacto con los alojados en otros pabellones. Se recordará que cuando en el Fidanza se detectaron tres casos de Covid-19, las pacientes fueron aisladas y el resto quedó en una sala."Ellas festejan y nos agradecen porque si no hubiéramos hecho ese protocolo, se hubieran contagiado todas. Además, quieren transmitir que están bien", remarcó Villanueva en comunicación conLa enfermera contó que a través de sus celulares personales pueden hacer videollamadas con los familiares de las residentes. "Ellos están todos contentos porque dicen que es muy lindo ver que están bien y contenidas", indicó.Finalmente, Villanueva a través dedejó un mensaje ante la pandemia que atraviesa el país y el mundo., sentenció. "Veo muchísimo egoísmo en la sociedad que todavía no ha tomado conciencia de lo que esta pandemia genera, sobre cómo afecta a los adultos mayores y cómo se sienten ellos, vulnerables; y del trabajo que hacemos los enfermeros que estamos en la primera línea", explicó.La enfermera, en 21 años de profesión, destacó "el esfuerzo que realizan los profesionales de la salud para cuidar de la salud de los residentes geriátricos"."Aislamiento social no debe entenderse como aislamiento emocional, por eso trabajamos en la parte biopsicosocial y espiritual del residente, para contenerlas", indicó.