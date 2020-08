Villa del Rosario: "Volver a fase 1 no fue fácil, pero la medida funcionó bien"

En la localidad de Villa del Rosario, ubicada en el departamento Federación de la provincia, en este momento hay 10 casos confirmados de coronavirus y diez personas aisladas. En esta localidad, en julio las autoridades municipales dispusieron volver a fase uno debido al aumento exponencial de casos en la comuna."Luego de los casos confirmados, volvimos a fase 1 para tratar de acomodar el sistema de salud y evitar la circulación del virus. Fueron alrededor de 12 días, creemos que la medida que funcionó bien", informó el director del Centro de Salud, Rubén Galván, aSobre la vuelta a fase indicó mencionó: ". Las personas no lo tomaron muy a bien porque eso resiente todas las actividades económicas"."El primer caso que tuvimos en el mes de junio fue de un trabajador de salud, y tuvimos que cerrar el Centro por 10 días", resaltó.Según explicó Galván, en la localidad hay tres casos activos de coronavirus y alrededor de 10 personas aisladas. "Este viernes se confirmó un caso de una persona que vive en la colonia y que no salía mucho, entonces no fue necesario aislar tantas personas".Por otro lado, señaló que continúan realizando controles estrictos en el arco de entrada a la ciudad, "tenemos un gran filtro, entonces toda persona que viene de zona de circulación, y la persona debe pasar por el hospital y nosotros recibimos la información correspondiente".En relación al comportamiento de la población manifestó que, al igual que en otras localidades de la provincia, a medida que fueron apareciendo nuevos casos de coronavirus, la sociedad comenzó a tomarse en serio las medidas.Sin embargo, remarcó que "hace casi cuatro cuarentenas que venimos haciendo aislamiento, y la gente está un poco saturada y hay veces que se distiende un poco, pero sabemos que hay que tomar conciencia que el virus está circulando".En este momento están habilitadas muchas actividades en la localidad, y solicitamos que siempre que tengan presente los protocolos que deben implementarse, para cuidar la calidad de vida de las personas".